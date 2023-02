Des indices sur le onze face au PSG? La Juventus a tranché pour Milik? Un défenseur à 0€ ciblé par Longoria… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM – PSG : Tudor prêt à tenter un coup de poker dans sa compo ?

Rongier en défense centrale pour conserver Kolasinac dans le couloir gauche ?

On doit oublier ce match face à Nice et penser au PSG — Tudor

« Toutes les équipes sont de plus en plus organisées contre nous. On avait 2.3 buts en expected goals contre Nice et eux 1.3. Mais j’aime la façon dont on joue. Certes on peut mieux préparer les relances mais j’aime la manière dont on joue et les je crois que les supporters et les joueurs aussi. Les résultats sont importants mais le jeu aussi. (…) Sanchez a toujorus été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler.(…) Mbappé ? Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un avantage mais il y a aussi d’autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match. » Igor Tudor – Source : conférence de presse (07/02/23)

Mercato OM : La Juventus a tranché concernant Milik?

Milik devrait être conservé par la Juventus

🚨 La nouvelle direction de la Juventus envisage de se séparer des gros salaires. Seul Arek Milik 🇵🇱 devrait rester, les dirigeants devraient quand même le racheter définitivement. #TeamOM (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/Lwba2HCfMY — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 8, 2023

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Mercato OM : Longoria vise un défenseur anglais de 25 ans pour 0€?

Tosin Adarabioyo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (25 ans) défenseur de Fulham est dans le viseur de l’OM. Le club s’est renseigné sur son profil depuis plusieurs semaines. Il arrive en fin de contrat en fin de saison et pourrait partir libre. #TeamOM (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/QSZIik2k60 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 7, 2023

Un joueur qui va plaire aux supporters de l’OM– Juninho

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. » Juninho— Source: RMC (31/01/23)

🗣️💬 @Juninhope08 : « Vitinha est un joueur intéressant pour l’OM. C’est une force en plus. Marseille réalise de bonnes choses » pic.twitter.com/lnqNHTE5h8 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2023

Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences

« Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne. J’espère pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Le prix du transfert ? Ce n’était pas difficile pour moi, je ressens beaucoup de fierté, ça montre que le club voulait vraiment me recruter. Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences ». Vitinha – source : Conférence de presse (02/02/2023)

Privé d’et(suspendus), Igor Tudor doit aussi faire sans Nuno Tavares forfait pour deux semaines . Si le coach pouvait logiquement partie sur une défense avec ses trois défenseurs restants, le flanc droit est un casse tête défensif. En effet, la logique semble être de passerà gauche, et de remettrecomme piston droit vu que le jeunesemble hors course. Cependant, cette option est un risque défensivement car Under, même s’il fait les efforts dans les courses, n’est pas un défenseur de formation et ses lacunes ont été criantes face à Monaco. Tudor aurait donc envisagé une autre option…En effet, selon l’Equipe l’entraîneur marseillais pourrait tenter de « laisser Clauss à droite et placer Sead Kolasinac en piston gauche, ce qui obligerait Valentin Rongier à redescendre plus bas, à un poste hybride entre défenseur central aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, et milieu défensif, avec devant lui Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Dans ce cas, Ünder serait associé plus haut à Ruslan Malinovski, derrière Alexis Sanchez dans le 3-4-2-1 de Tudor. »avait déjà occuper un poste en défense en fin de rencontre face à Francfort en Ligue des champions. Une option aussi risquée, car si l’ancien nantais avait déjà occupé un rôle hybride avec Sampaoli c’était celui de latéral droit, qui correspond mieux à sa taille que défenseur central. Réponse une heure avant le match ce soir !La Juventus est en grande difficulté depuis quelques mois. Pour éviter d’aggraver la situation, le club italien envisage de se séparer des plus gros salaires de l’effectif comme l’explique lace mercredi. Cela concerne donc Arek, l’ancien joueur deL’international polonais est sous contrat avec le club de laen prêt avec option d’achat. Le média italien détaille dans un article ce mercredi que la direction compte conserver le Polonais dans le club malgré son salaire. Il ne devrait donc pas revenir àa recruté trois joueurs cet hiver : deux milieux de terrain et un attaquant en la personne de Vitinha. Seulement, défensivement, il reste quelques soucis pour.Avec le départ d’en prêt et le probable départ de Bailly après cette saison, le club n’a plus vraiment de renforts défensifs et pourrait en avoir besoin à l’avenir. D’après, le club a débuté ses recherches ! En effet, lesapprécieraient le profil de Tosin Adarabioyo. Le défenseur central est toujours sous contrat avec Fulham mais sera libre en juin prochain.verrait d’un bon œil son arrivée pour 0€. A LIRE AUSSI : OM : Les probables titulaires marseillais face au PSG !