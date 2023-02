OM : Les probables titulaires marseillais face au PSG !

Ce soir à 21h10, l’Olympique de Marseille va affronter le PSG au Vélodrome dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Voici le onze que pourrait aligner Igor Tudor.

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France, l’OM n’a pas réussi à continuer sa lancée face à l’OGC Nice. Les joueurs de Digard ont pris les trois points au Vélodrome sur le score de 1-3… Igor Tudor avait tenté un onze inédit avec Vitinha, la dernière recrue, titulaire en pointe.

Retour aux bases dans le onze de Tudor?

Cette fois-ci face au PSG, il devrait prendre moins de risque. Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts avec un trio défensif composé de Mbemba, Gigot et Kolasinac en l’absence de Bailly et Balerdi, suspendus tous les deux. Nuno Tavares est lui forfait et pourrait être remplacé par Jonathan Clauss sur son côté gauche. Under devrait être préféré à Kaboré à droite.

A LIRE AUSSI : OM – Riolo pointe un gros soucis pour Tudor !

Au milieu, la doublette Veretout – Rongier devrait également être au rendez-vous. Plus haut sur le terrain, Tudor a l’embarras du choix. Ruslan Malinovskyi a ouvert son compteur de but face à l’OGC Nice et a montré de belles choses. Il pourrait être aligné aux côtés de Guendouzi. Alexis Sanchez sera sans surprise titulaire.

Lopez

Mbemba Gigot Kolasinac

Under Rongier Veretout Clauss

Malinovskyi Guendouzi

Sanchez

On doit oublier ce match face à Nice et penser au PSG — Tudor

« Toutes les équipes sont de plus en plus organisées contre nous. On avait 2.3 buts en expected goals contre Nice et eux 1.3. Mais j’aime la façon dont on joue. Certes on peut mieux préparer les relances mais j’aime la manière dont on joue et les je crois que les supporters et les joueurs aussi. Les résultats sont importants mais le jeu aussi. (…) Sanchez a toujorus été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler.(…) Mbappé ? Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un avantage mais il y a aussi d’autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match. » Igor Tudor – Source : conférence de presse (07/02/23)