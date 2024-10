Des tensions avec JPP , l’entourage de Balerdi prend la parole et Longoria vice-président de la LFP… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Des tensions avec JPP , l’entourage de Balerdi prend la parole et Longoria vice-président de la LFP…

OM : Des tensions entre la direction et JPP?

Depuis plusieurs mois maintenant, la position de Jean-Pierre Papin au sein du club pose des questions. Le d’abord conseiller du président a rapidement été mis de côté pour prendre la réserve mais des tensions seraient apparus ces dernières semaines

Papin vers un départ de l’OM? D’abord arrivé en tant que conseiller du président Pablo Longoria, l’ancien attaquant a été placé en tant que coach de la réserve où son travail n’a cessé d’être salué. Seulement, la légende olympienne ne souhaiterait pas collaborer avec le staff de Roberto De Zerbi, notamment sur le positionnement et l’utilisation de certains joueurs. La Provence indique que ces récentes tensions pourraient pousser JPP à quitter le club.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : cette recrue de Tudor déjà considérée comme « l’affaire de l’année » ?

Robinio Vaz, la pépite de Pain

Nouveau but pour la pépite marseillaise Robinio Vaz ! Performant avec la réserve depuis le début de la saison, le jeune attaquant de 17 ans vient de marquer son cinquième but en six matchs. Une nouvelle preuve que le joueur est en train de creuser son trou et de passer un cap.

Robinio Vaz 🇫🇷 (17 ans) qui marque encore avec la réserve de l’OM, déja 5 buts en 6 matchs pour lui cette saison. ⚽️🔥#TeamOM pic.twitter.com/yHazc6DahE — Infos OM (@InfosOM_) October 19, 2024

Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de la réserve marseillaise, ne tarit pas d’éloges sur ce jeune talent. « À seulement 17 ans, ce qu’il accomplit est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, il sera totalement transformé », a déclaré l’ancien attaquant emblématique de l’OM dans un entretien avec La Provence.

L’attaquant de 17 ans est très prometteur 👉 https://t.co/9jJU6gSrsF pic.twitter.com/iCzxCOTiUF — La Provence OM (@OMLaProvence) October 14, 2024

Bastien Cordoléani, consultant spécialiste des équipes de jeunes de l’OM, partage également son enthousiasme : « Robinio Vaz est un joueur de grande qualité. Avec son gabarit, il sait garder la balle dos au but tout en apportant de la percussion grâce à sa capacité à se retourner rapidement. » Bien qu’il ait débuté comme joueur de couloir, l’OM a décidé de le repositionner en numéro 9, en tandem avec Sofiane Sidi-Ali, et cette association fonctionne plutôt bien.

OM : Pablo Longoria prend du galon à la Ligue !

Lors de la réunion du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP) qui s’est tenue mardi, deux nouvelles vice-présidences ont été attribuées. Selon l’Equipe Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, et Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, ont été désignés à ces postes clés au sein de l’instance.

Cette décision intervient après la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP le 10 septembre dernier, pour un nouveau mandat de quatre ans. Avec ces nominations, l’organigramme de la Ligue se précise, renforçant ainsi sa structure de gouvernance. En parallèle, David Terrier, président de l’UNFP, le syndicat des joueurs, a été nommé secrétaire général de la LFP, tandis que Pierre-Olivier Murat, président de Rodez, prend la fonction de trésorier.

A lire : OM : Pas de commentaire de la direction sur l’arbitrage, mais…

Pablo Longoria vice président de la LFP

• Pablo Longoria a été nommé vice-président de la LFP. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/GmbCCNShcx — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) October 30, 2024



Pablo Longoria avait saisi l’occasion d’un entretien avec le journal espagnol El País pour mettre en avant la Ligue 1 et l’identité marseillaise. « Le niveau tactique a énormément augmenté ces dernières années et la qualité du spectacle est supérieure à celui d’autres championnats en Europe. Il faut vivre la Ligue 1 pour la comprendre », a déclaré le dirigeant. Il a également ajouté que la formation et le style des joueurs français apportent une spécificité au championnat : « Le système permet que le football de quartier soit un engrenage de la formation. La liberté qu’a le joueur pour pouvoir tenter un certain type d’actions permet que ce talent explose plus que dans des pays comme l’Espagne, où tout est structuré autour du jeu. »

OM : la réponse cinglante de ce proche de Balerdi !

Renato Civelli s’est exprimé sur le début de saison difficile de Léo Balerdi avec l’Olympique de Marseille (OM), soulignant que les critiques se sont intensifiées après la défaite contre le Paris-SG (0-3).

Le défenseur argentin nommé capitaine cette saison a été particulièrement mis à mal, notamment après avoir marqué un but contre son camp sur un centre anodin, ce qui a ravivé des souvenirs d’erreurs passées et soulevé des doutes sur sa forme actuelle. Balerdi a également été sévèrement expulsé lors du match contre Lyon (3-2) pour avoir reçu deux cartons jaunes en seulement cinq minutes. De plus, une blessure à la cuisse l’a contraint à manquer deux matchs avant et après la trêve de septembre. Sa situation est compliquée par des changements fréquents de partenaires en défense, avec Lilian Brassier, Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia ayant évolué à ses côtés.

Malgré ces défis, Renato Civelli, ancien défenseur de l’OM (2006-2009) et en contact régulier avec Balerdi, reste optimiste dans l’Equipe : « C’est difficile de jongler avec un carton rouge injuste, une blessure et un but contre son camp dans un match important. Mais je ne suis pas inquiet. Léo n’est pas un gamin, il a la tête sur les épaules. Après avoir brûlé des étapes, il a su gagner en maturité. Sa sélection en octobre avec l’équipe nationale championne du monde témoigne de ses qualités. »

A lire : OM : La direction tente un coup pour ses supporters…

Léo n’est pas un gamin, il a la tête sur les épaules

L’ancien défenseur de l’OM et Nice s’est aussi exprimé dans la Provence, il estime que Balerdi va remettre les pendules à l’heure : « Il n’y a rien à dire aux supporters de l’OM. Ceux qui ne sont pas contents ont le droit de l’être. Leo va leur montrer pourquoi il est titulaire et capitaine de l’OM, et sélectionné avec l’Argentine. Le temps lui donnera raison. »

Renato Civelli sur les critiques subies par Leo Balerdi après le match face au PSG : « C’est un accident, comme dans la vie, une accumulation de choses au mauvais moment. Celui qui dit que l’OM a perdu à cause du CSC de Léo ne comprend rien au foot. C’est collectif. Leo va leur… pic.twitter.com/TNioBgVvLM — Infos OM (@InfosOM_) October 30, 2024

Leo va montrer aux supporters pourquoi il est titulaire et capitaine de l’OM

Cette déclaration met en lumière la résilience et le potentiel de Léo Balerdi au sein de l’OM, malgré un début de saison compliqué.