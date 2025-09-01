Deschamps à propos de Rabiot : « L’important, c’est que le joueur ait trouvé une solution »

Interrogé en conférence de presse avec l’équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur la situation d’Adrien Rabiot à l’OM et sur son départ inattendu. Le sélectionneur des Bleus a préféré rester en retrait des polémiques tout en insistant sur l’essentiel : l’intérêt du joueur.

« Je ne vais pas me mêler de ce qui se passe dans les clubs »

Toujours mesuré lorsqu’il s’agit de commenter la vie interne des clubs, Didier Deschamps a rappelé sa position. « Des fois il se passe des choses, j’ai pas tous les éléments non plus, je vais pas me mêler de ce qui se passe dans les clubs entre les joueurs, l’entraîneur ou les dirigeants », a-t-il expliqué face aux journalistes. Une manière de poser une ligne claire : le sélectionneur s’intéresse avant tout à la dimension sportive et à la disponibilité de ses joueurs, sans rentrer dans les conflits de vestiaire ou les tensions internes.

« Il fallait une solution qui convienne au joueur »

Revenant plus précisément sur le cas d’Adrien Rabiot, Deschamps a insisté sur la nécessité d’un dénouement favorable. « L’importance, c’est qu’il y ait une solution qui convienne au joueur. Je pense qu’elle va convenir au club, en l’occurrence l’Olympique de Marseille », a-t-il déclaré. Pour lui, l’essentiel reste la continuité sportive et l’équilibre du milieu de terrain, que ce soit à l’OM ou ailleurs.

« Dans la vie, chacun retient la vérité qu’il veut »

Le sélectionneur a également pointé du doigt la multiplicité des versions entourant ce départ. « Il s’est passé ce qui s’est passé, avec beaucoup de personnes qui se sont exprimées, certainement des versions différentes. Dans la vie, je pars du principe qu’il n’y a qu’une vérité, après chacun retiendra la vérité qu’il veut », a lancé Deschamps, refusant de s’embarquer dans une polémique. Une manière subtile de reconnaître la complexité du dossier tout en se tenant à distance.

« Aujourd’hui, l’essentiel est atteint »

Enfin, Deschamps a conclu sur une note pragmatique, soulignant que le joueur avait trouvé une porte de sortie. « L’important, c’est pour les joueurs et, en l’occurrence Adrien, qu’il trouve… il a trouvé une porte de sortie. Donc aujourd’hui, même si c’était pas ce qui était prévu, c’est ça l’essentiel », a-t-il insisté. Une phrase qui illustre bien la philosophie du sélectionneur : au-delà des polémiques, seule compte la situation sportive et mentale de ses internationaux.

