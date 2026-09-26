Deux clubs historiques français proche d’une vente… l’OM en attente ?

Deux clubs historiques du football français pourraient bientôt changer de mains. À Bordeaux, un accord a été annoncé au tribunal de commerce pour la vente des Girondins, tandis qu’à Nantes les discussions seraient désormais très avancées autour d’un rachat proche de 100 millions d’euros. À Marseille, en revanche, malgré les rumeurs récurrentes et la pression autour de Frank McCourt, aucun processus concret de vente n’est engagé à ce jour.

Bordeaux : un accord annoncé au tribunal

Selon Sud-Ouest, information relayée par L’Équipe, les représentants de Gérard Lopez et du fonds anglais Park Bench ont annoncé au tribunal de commerce avoir trouvé un accord pour la vente des Girondins de Bordeaux. L’opération doit encore être finalisée et validée juridiquement, mais elle pourrait éviter la liquidation judiciaire du club.

La cession s’accompagnerait d’une importante restructuration financière, avec une réduction des créances et un plan de continuation allongé. Gérard Lopez devrait céder ses titres pour un euro symbolique.

Nantes : les négociations seraient « plus qu’avancées »

Du côté du FC Nantes, le processus semble également s’accélérer. Selon L’Équipe, Waldemar Kita serait proche d’un accord avec des investisseurs français et portugais, représentés notamment par l’ancien agent Paulo Tavares.

Les discussions seraient désormais au-delà de la simple lettre d’intention, avec une valorisation qui pourrait tendre vers 100 millions d’euros. Kita avait lui-même récemment reconnu avoir plusieurs propositions sérieuses sur la table.

Ouest-France évoquait déjà ces derniers jours un dossier de vente qui « avance », signe que le processus semble entrer dans une phase beaucoup plus concrète.

Et l’OM dans tout ça ?

Le contraste avec Marseille est forcément saisissant. Autour de l’OM, les rumeurs de vente existent depuis plusieurs années et reviennent régulièrement, notamment avec les spéculations autour d’investisseurs du Moyen-Orient. Mais à ce jour, aucune offre officielle, aucun accord de principe et aucun processus de cession comparable à Bordeaux ou Nantes n’ont été rendus publics.

Frank McCourt resterait au contraire déterminé à conserver le club, tout en cherchant à réduire son exposition financière et à trouver de nouvelles ressources.

Plusieurs pistes au Moyen-Orient ont récemment été évoquées autour de l’avenir économique de l’OM, mais elles restent pour l’instant théoriques.

Dans un football français où plusieurs institutions changent ou pourraient bientôt changer de propriétaire, l’OM reste donc pour l’instant dans une situation différente : beaucoup de rumeurs, mais aucun processus de vente concret.