Vente OM : Plusieurs pistes au Moyen-Orient ?

Alors que la situation financière de l’OM reste tendue et que Frank McCourt chercherait à réduire son exposition financière, Foot Mercato s’est penché sur plusieurs profils potentiels au Moyen-Orient. Iran, Koweït, Oman ou Émirats arabes unis sont évoqués comme des pistes théoriques capables de s’intéresser un jour au club marseillais. Mais le média précise qu’à ce stade, aucun de ces pays n’est annoncé comme futur propriétaire de l’OM.

Le Golfe, une piste logique à observer

Selon Foot Mercato, l’OM possède plusieurs atouts susceptibles d’attirer des investisseurs étrangers : une histoire européenne, une immense base de supporters et une marque déjà installée à l’international. Dans un football où les États et grands groupes du Golfe cherchent de plus en plus à utiliser les clubs européens comme leviers d’influence, Marseille pourrait naturellement entrer dans le radar de certains acteurs.

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Le média cite notamment le Koweït, qui avait accueilli le Trophée des Champions entre l’OM et le PSG en janvier 2026, mais aussi Oman, dont la stratégie d’influence régionale pourrait passer par le sport. Les Émirats arabes unis sont également évoqués, avec en référence le modèle du City Football Group et des projets multi-clubs déjà très développés en Europe.

L’Iran, une hypothèse très particulière

Foot Mercato évoque aussi le cas de l’Iran, en soulignant la forte culture footballistique du pays mais aussi les énormes obstacles politiques, diplomatiques et financiers qui compliqueraient une éventuelle opération. Le média rappelle par ailleurs la présence de Shéhérazade Semsar de Boisséson, dirigeante franco-iranienne liée à McCourt Global et à l’OM.

Aucune vente annoncée à ce stade

Le point essentiel reste toutefois la prudence. Foot Mercato ne révèle ni offre, ni négociation, ni candidat officiellement engagé dans un processus de rachat. Le média explore surtout les profils de pays qui pourraient, théoriquement, avoir un intérêt stratégique pour l’OM si Frank McCourt décidait un jour d’ouvrir réellement la porte à une vente.

À ce stade, la seule certitude est donc que l’hypothèse d’un investisseur venu du Moyen-Orient revient dans le débat, mais sans élément concret permettant de parler d’un processus de vente engagé.