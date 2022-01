Deux nouvelles pistes de Longoria en défense, McCourt tire la sonnette d’alarme, Kamara… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Longoria a deux nouveaux noms pour renforcer la défense, McCourt veut renflouer les caisses et les exigences salariales élevées de Kamara…

OM Mercato : Deux défenseurs libres en juin dans le viseur de Longoria ?

Si l’Olympique de Marseille possède la meilleure défense de championnat, cela n’empêche pas Pablo Longoria de continuer à prospecter pour dénicher des bons coups. Et selon le journal L’Équipe, les marseillais seraient intéressés par deux profils de défenseurs…

Face aux Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille est arrivé une nouvelle vois à garder sa cage inviolée. Ainsi l’OM conforte son statut de meilleure défense de Ligue 1, avec seulement 15 buts encaissés en 19 journées. Toutefois, le possible départ de William Saliba à l’issue de son prêt en fin de saison pousseraient les dirigeants marseillais à s’activer en coulisses dans le secteur défensif…

• Pablo Longoria cible deux joueurs en défense : Samuel Gigot (🇫🇷, défenseur central, Spartak Moscou, 1993) et Sead Kolasinac (🇧🇦, latéral gauche, Arsenal), tous deux en fin de contrat en juin. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Wkkuk9GlHP — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 8, 2022

Gigot et Kolasinac dans le viseur de l’OM l’été prochain ?

En effet Pablo Longoria serait sur les tablettes de deux défenseurs selon les informations du quotidien L’Équipe. Le premier, Samuel Gigot, évolue au Spartak Moscou depuis maintenant trois ans. Libre de tout contrat en juin prochain, il pourrait être une belle opportunité pour l’OM. Également libre en fin de saison, Sead Kolasinac intéresserait lui aussi l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Affaires à suivre…

Mercato OM : La demande (très forte) faite par McCourt à Longoria !

Si les marseillais ont réalisé un mercato d’été des plus prolifiques, le marché des transferts hivernal pourrait ne pas avoir la même tournure. En effet d’après les informations du quotidien L’Équipe, l’actionnaire Frank McCourt voudrait renflouer les caisses du club…

Le mercato estival lors de l’été 2018 se paye toujours à l’Olympique de Marseille. Tandis que les dirigeants marseillais avaient à l’époque enregistré de grosses signatures, dont notamment celle de Kevin Strootman, ces arrivées ont été rémunérées à prix d’or. Une situation qui a, au fil du temps, plombé les caisses du club et limité la marge de manœuvre lors des mercatos. Ainsi, afin de renflouer les liquidités de l’OM, l’actionnaire américain Frank McCourt aurait exprimé une demande bien précise au président Pablo Longoria…

McCourt exigerait 30 millions d’euros de vente pour ce mercato d’hiver !

En effet d’après l’édition du jours du quotidien L’Équipe, on apprend que McCourt aurait demandé à Pablo Longoria de réaliser pour pas moins de 30 millions d’euros de ventes. L’actionnaire américain estimerait que l’investissement réalisé sur le marché des transferts depuis son arrivée ne rapporterait pas suffisamment au niveau des ventes du club. Une situation complexe alors que, dans le même temps, Jorge Sampaoli demande au contraire des renforts dans son effectif…

Mercato OM : Un salaire (monstrueux) exigé par Kamara pour son prochain club ?

Alors que la tendance pencherait plutôt pour un départ gratuit en fin de saison, l’avenir de Bouba Kamara continue toujours autant d’attirer l’attention. Et selon les informations de la presse britannique, ce dernier aurait déjà fixé ses émoluments pour rejoindre la Premier League…

Alors qu’il a repoussé à de nombreuses reprises les différentes avances de l’Olympique de Marseille pour le faire prolonger à l’issue de la saison, Bouba Kamara aurait dans l’idée de quitter le club gratuitement en juin prochain afin de pouvoir choisir librement son nouveau club. Et il aurait d’ores et déjà fixé le salaire qu’il aimerait toucher lors de sa prochaine destination…

Kamara serait prêt à réclamer un salaire de 180 000 euros par semaine ?

En effet selon les informations relayées par le journal anglais The Sun, Bouba Kamara exigerait un salaire de 180 000 euros par semaine à son nouveau club. Ce qui ferait environ un total de 9,4 millions d’euros par an. De quoi dissuader de très nombreux clubs de s’aligner sur de tels émoluments, dont l’Olympique de Marseille. Toujours selon le même média, West Ham, Leeds et Newcastle pourraient être intéressés en Angleterre.