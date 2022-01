Mercato OM : Kamara a tranché pour cet hiver ? De gros clubs sur le coup !

Jordan Amavi a quitté l’OM pour rejoindre Nice, va-t-il y avoir d’autres départs cet hiver ? Boubacar Kamara est sollicité cet hiver notamment par la Roma et United, mais ce dernier n’aurait pas l’intention de quitter Marseille en milieu de saison…

Kamara sera libre en juin prochain et il n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat. Ce dernier aurait l’embarras du choix concernant sa prochaine destination.

Le Bayern, Barcelone et Chelsea sur Kamara ?

Selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « Boubacar Kamara ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Relation froide avec Pablo Longoria. Le Bayern, Barcelone et Chelsea ont déjà contacté son agent pour l’été prochain… »

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)