Deux nouvelles pistes en attaques et le dossier Sacha Boey lancé… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 4 juillet 2025 !

Les statistiques de Raspadori

L’Olympique de Marseille est en quête de renfort en attaque pour épauler Amine Gouiri. Selon le journaliste Nicolò Schira, l’OM s’est positionné sur le profil de Giacomo Raspadori, actuellement à Naples, suivi également de près par l’Atalanta. Cette opération mercato s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer l’attaque tout en misant sur un joueur déjà connu de Roberto De Zerbi.

Une connexion forte entre De Zerbi et Raspadori

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM depuis 2024, a déjà dirigé Giacomo Raspadori à Sassuolo entre 2018 et 2021. Ce lien personnel ajoute du poids au dossier. Il ne s’agit donc pas seulement d’un nom sur la liste : c’est un choix mûrement réfléchi.

Les performances actuelles de l’attaquant italien indiquent un profil intéressant :

Âgé de 25 ans (né le 18/02/2000), il mesure 1,72 m pour 69 kg

Club actuel : Napoli , avec contrat jusqu’en juin 2028

, avec contrat jusqu’en juin 2028 Saison 2024/25 à Naples : 29 matchs, 6 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues

Total carrière : 161 matchs, 32 buts et 15 passes décisives

En équipe d’Italie, 40 sélections et 9 buts

Ces statistiques révèlent un joueur polyvalent, capable d’évoluer en pointe ou en soutien, avec un ratio intéressant dans des compétitions majeures.

Le contexte du transfert

Bien que moins utilisé, Raspadori reste attractif. Sa valeur est estimée entre 20 et 30 M€. L’OM est-il prêt à formuler une offre sérieuse ?

Enjeux et opportunités

Pour l’OM , c’est une chance de recruter un joueur expérimenté, avec une connaissance profonde de la méthode De Zerbi .

, c’est une chance de recruter un joueur expérimenté, avec une connaissance profonde de la méthode . Pour Raspadori, c’est l’opportunité de retrouver du temps de jeu et de s’épanouir dans un championnat exigeant, tout en jouant un rôle majeur.

Pourquoi l’OM cherche à se faire prêter Touré ?

Selon Africa Foot, l’Olympique de Marseille est en discussions avancées pour obtenir le prêt de l’attaquant malien El Bilal Touré, actuellement lié à l’Atalanta Bergame jusqu’au 30 juin 2027. De retour en Italie après son prêt au VfB Stuttgart, Touré souhaite légitimement plus de temps de jeu

L’OM s’active pour renforcer son secteur offensif. Touré, 23 ans, attaquant international malien, a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en 17 matchs lors de son dernier prêt à Stuttgart (12 matchs de Bundesliga, 4 en Ligue des champions, 1 en coupe) . Il présente une réelle valeur ajoutée : retour de prêt, jeune, et à fort potentiel.

Parcours du joueur et performances

Almería → Atalanta : recruté en 2023 pour environ 30 M€ , un record pour le club italien.

: recruté en 2023 pour environ , un record pour le club italien. Prêt à Stuttgart (2024‑25) : 17 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 1 passe décisive.

: 17 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 1 passe décisive. Statistiques Bundesliga 24‑25 : 12 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive, 356 minutes jouées, 30 tirs, 9 duels gagnés, 1,42 xG.

: 12 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive, 356 minutes jouées, 30 tirs, 9 duels gagnés, 1,42 xG. Palmarès : remporte la Ligue Europa 2023‑24 avec Atalanta, et la DFB‑Pokal 2024‑25 avec Stuttgart

De retour à l’Atalanta, El Bilal Touré (sous contrat jusqu’en 2027) est ciblé par l’OM pour un prêt avec option d’achat. Rennes, Paris FC, Como, Villarreal, Galatasaray, West Ham et Wolves sont aussi sur le coup. Plus d’infos ici 👉 https://t.co/wGYEXyzUiy#OM #Mercato… pic.twitter.com/HEVL52gI7V — africafoot.com (@Africafoot_com) July 3, 2025

Concurrence pour le joueur

En plus de l’OM, d’autres clubs comme Stade Rennais, Paris FC, Como, Villarreal CF, Galatasaray, West Ham, et Wolverhampton seraient intéressés.

Enjeux clés pour l’OM

Option d’achat : le prêt avec option permet à l’OM de sécuriser une saison de test avant un éventuel transfert définitif.

: le prêt avec option permet à l’OM de sécuriser une saison de test avant un éventuel transfert définitif. Temps de jeu : Touré cherche une équipe où il pourrait s’imposer, critère que ne satisfait pas Atalanta pour la saison à venir.

: Touré cherche une équipe où il pourrait s’imposer, critère que ne satisfait pas Atalanta pour la saison à venir. Profil jeune et prometteur : un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027, avec l’avantage de développer sa valeur et ses performances en Ligue 1.

: un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027, avec l’avantage de développer sa valeur et ses performances en Ligue 1. Joueur à relancer : Pari après un prêt très moyen à Stuttgart…

Boey veut l’OM, Le Bayern OK avec Galatasaray ?

Annoncé comme l’une des cibles prioritaires de l’OM pour renforcer le couloir droit de sa défense, Sacha Boey est annoncé entre Marseille et Galatasaray. Selon les informations du journaliste turc Burhan Can Terzi, le latéral droit du Bayern Munich est en passe de faire son retour en Turquie, du côté de Galatasaray, son ancien club. Mais d’autres informations indiquent que le joueur formé à Rennes a choisi l’OM !

« Le Bayern Munich a accepté l’offre de Galatasaray pour Sacha Boey. », a précisé le journaliste sur ses réseaux sociaux. Un tournant décisif dans ce dossier, alors que l’Olympique de Marseille suivait de près la situation du joueur de 23 ans depuis plusieurs semaines.

Bayern Münih, Galatasaray’ın Sacha Boey için yaptığı teklifi kabul etti. Transfer ile ilgili tüm detayları @burhancanterzii aktardı. pic.twitter.com/ppzIuJfnoC — Sportcell (@sportcelltr) July 3, 2025

Accord entre le Bayern et Galatasaray selon Burhan Can Terzi

Sacha Boey, formé en France et révélé au plus haut niveau sous les couleurs de Galatasaray, avait quitté le club stambouliote à l’été 2023 pour rejoindre le Bayern Munich contre un montant de 30 millions d’euros. Toutefois, son aventure en Bundesliga n’a pas été à la hauteur des attentes, entre blessures et manque de temps de jeu. Ce retour en Turquie pourrait relancer sa carrière, dans un environnement qu’il connaît bien.

Boey a choisi l’OM selon HT Spor

Cependant, un nouvel élément pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. D’après les informations de Çağatay Çelik, journaliste pour HT Spor, Sacha Boey aurait trouvé un accord total avec l’OM. « Sacha Boey s’est mis d’accord avec Marseille sur tout ; il attend que le Bayern Munich et Marseille trouvent un accord. Boey a choisi Marseille, et non Galatasaray, pour sa carrière. » affirme-t-il. Une déclaration qui contredit les dernières rumeurs venues de Turquie et relance l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur. Le dossier dépend désormais des négociations entre le Bayern Munich et le club phocéen, qui doivent encore s’entendre sur le montant et les modalités du transfert.