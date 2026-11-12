McCourt, la DNCG et les choix à effectuer dans l’effectif seront au cœur du DFM programmé ce jeudi. L’OM suit aussi Moussa Koné, tandis que Pierre Sage pourrait déjà revenir à Lens après ses débuts compliqués à Crystal Palace.

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1. McCourt, la DNCG et les ventes au centre du DFM

Football Club de Marseille avait annoncé un nouveau Débat Foot Marseille ce jeudi 12 novembre à 17h30, à suivre en direct sur YouTube. L’émission devait revenir sur la situation financière de l’OM, le rôle de Frank McCourt et les décisions que la direction pourrait être amenée à prendre concernant l’effectif. La question mise en avant dans le programme est la suivante : « L’OM doit vendre : à qui la faute ? » Les échanges doivent également porter sur la place de la DNCG dans les décisions à venir et sur les joueurs à conserver en priorité si des départs deviennent nécessaires. Le débat doit notamment aborder les ventes susceptibles de modifier l’équilibre de l’équipe et les ambitions marseillaises entre titre, podium et effectif encore fragile.

Le rendez-vous s’inscrit dans la trêve internationale et prolonge les interrogations déjà soulevées autour des choix de mercato entre Genesio et McCourt. Les supporters étaient invités à partager leurs arguments dans le chat, sans considérer les hypothèses discutées comme des transferts actés. Le programme du DFM↗ devait débuter à 17h30, heure de Paris.

2. Moussa Koné, une piste à 50 millions d’euros pour l’OM ?

Selon Africafoot, l’OM s’intéresse à Moussa Koné, jeune milieu offensif hispano-malien de 17 ans formé à Villarreal. Des contacts avec son entourage auraient déjà été établis et des discussions seraient engagées, dans le cadre de la prospection menée par Grégory Lorenzi pour identifier des joueurs à fort potentiel. Le dossier est toutefois entouré de plusieurs incertitudes. D’après les informations rapportées par Africafoot, Villarreal aurait prolongé le joueur jusqu’en juin 2029 avec une clause libératoire estimée à 50 millions d’euros, alors qu’un autre article évoque un engagement jusqu’en juin 2028. Cette divergence sur la durée du contrat n’est pas clarifiée, et aucun prix demandé à l’OM n’a été confirmé.

La clause ne signifierait pas automatiquement que Villarreal réclamerait cette somme pour négocier. L’opération reste donc hypothétique, d’autant que Manchester City, le PSG, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également cités parmi les clubs intéressés, sans qu’aucune offre officielle n’ait été annoncée. Les statistiques officielles de l’UEFA mentionnées par Football Club de Marseille recensent trois apparitions de Koné en Youth League cette saison, pour 56 minutes, tandis qu’il compte un but et deux passes décisives en six rencontres de División de Honor selon Africafoot. Le dossier Moussa Koné↗ concerne donc avant tout un pari sur l’avenir, dans un contexte où l’OM pourrait devoir vendre cet hiver pour poursuivre ses efforts sur la masse salariale et ses finances.

3. Pierre Sage ouvert à un retour à Lens, Digard écarté

Dans l’actualité des concurrents de l’OM, Pierre Sage pourrait déjà retrouver le RC Lens quelques mois après son départ pour Crystal Palace. D’après AS, l’ancien entraîneur de l’OL aurait échangé avec le président lensois Joseph Oughourlian après le départ de Yannick Cahuzac, et serait favorable à un retour dans le club artésien. La situation de Sage s’est compliquée en Angleterre depuis son arrivée à Crystal Palace en juin dernier. Après avoir terminé deuxième de Ligue 1 et remporté la Coupe de France, il se retrouve dernier de Premier League, tandis que des rumeurs de licenciement imminent circulent outre-Manche. Le club anglais serait en négociations avancées avec Thomas Frank pour lui succéder, mais ne souhaiterait pas verser d’indemnité de départ à un entraîneur encore sous contrat jusqu’en 2029.

Crystal Palace avait pourtant payé une indemnité à Lens pour recruter Sage durant l’été 2026. Par ailleurs, RMC Sport indique que Didier Digard, cité parmi les entraîneurs possibles après le départ de Cahuzac, ne fait finalement pas partie des choix retenus par le club lensois. La situation du banc de Lens↗ reste ainsi liée à l’avenir immédiat de Pierre Sage à Crystal Palace.