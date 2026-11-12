Football Club de Marseille vous donne rendez-vous ce jeudi 12 novembre à 17h30 pour un nouveau Débat Foot Marseille. McCourt, la DNCG et les choix à faire dans l’effectif seront au cœur de cette émission, à suivre en direct sur YouTube.

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Le programme annoncé sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille pose une question centrale : « L’OM doit vendre : à qui la faute ? » Dans cette période de trêve internationale, place au débat sur les finances du club et les conséquences possibles des choix de mercato.

McCourt et la DNCG au centre des échanges

Quelle responsabilité attribuer à Frank McCourt ? Quelle place la DNCG occupe-t-elle dans les décisions à venir ? Ce sont les interrogations mises en avant pour ce direct. Le débat permettra de confronter les attentes des supporters aux questions que soulève l’avenir de l’effectif marseillais. Pour préparer les échanges, retrouvez notre article sur la DNCG et les enjeux du mercato hivernal de l’OM↗.

Quels joueurs faudrait-il conserver en priorité ?

« Qui sacrifier ? » : la question figure aussi dans le titre de l’émission. Quels départs seraient les plus difficiles à compenser ? Comment préserver les équilibres de l’équipe si des ventes devaient intervenir ? Venez partager vos choix et vos arguments dans le chat, sans confondre les hypothèses discutées avec des transferts actés. Le sujet rejoint les interrogations évoquées dans notre article sur les choix de mercato entre Genesio et McCourt↗.

Rendez-vous à 17h30 pour participer au DFM

La description du direct pose également la question des ambitions marseillaises : titre, podium ou équipe encore trop fragile pour se projeter ? De quoi prolonger la discussion sur la remontée de l’OM avec Genesio↗. Retrouvez le lecteur vidéo en haut de cet article ou rejoignez directement le live sur YouTube↗ dès 17h30, heure de Paris. Vos réactions et vos questions accompagneront les échanges.