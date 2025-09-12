Di Meco finalement optimiste sur la saison de l’OM !

Sur RMC, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco s’est montré confiant quant aux ambitions olympiennes. Le consultant voit l’équipe de Roberto De Zerbi capable de terminer dans le top 3 de Ligue 1, mais insiste sur la nécessité d’engranger rapidement des points avant une séquence décisive face à Lorient, au Real Madrid puis au PSG.

Sur les ondes de RMC, dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco a tenu à rassurer les supporters de l’OM malgré un début de saison contrasté. L’ancien latéral gauche et consultant n’a pas hésité à afficher sa confiance : « Cette équipe-là, en Ligue 1, va finir dans les trois. Par contre, il faut vite engranger des points parce que les autres devant avancent et tu peux rapidement te mettre en difficulté ».

Di Meco : « Cette équipe va finir dans les trois »

Pour l’Avignonnais, la réception de Lorient au Vélodrome doit marquer le point de départ d’une nouvelle dynamique. « La chance que tu as, c’est que tu as trois matchs qui arrivent, avec un match facile au Vélodrome pour justement incorporer tes nouveaux et reprendre ta marche en avant. En sachant que derrière, tu as le Real et tu as le PSG », a-t-il détaillé.

🔵⚪ Di Meco : “Si on veut voir le positif, on peut se dire que l’OM a un match facile contre Lorient, un match contre le Real qui peut servir à se rassurer, même en cas de défaite, à condition de livrer une bonne performance dans le jeu, et un Classique contre un PSG affaibli.” pic.twitter.com/FpWEYveGYW — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 11, 2025

Une séquence clé entre Ligue 1 et Ligue des champions

Di Meco insiste sur l’importance de ce calendrier, qui peut transformer les doutes en certitudes. S’il reconnaît la difficulté d’aller défier le Real Madrid en Ligue des champions, il estime que ce rendez-vous peut aussi devenir une source de confiance : « Je n’ai pas vu le Real flamboyant et tu peux aussi sortir d’un match, même en le perdant, en ayant pris beaucoup de certitudes ».

Le consultant a rappelé un exemple marquant de l’ère Tudor en 2022-2023 : « Tu vas à Tottenham, tu fais une très bonne première mi-temps, tu rivalises avec eux, tu vas les chercher haut et tu prends un but sur un contre. Tu sors de là, malgré tout, tu dis tiens, wow, il y a quelque chose sous le capot, le coach a des idées de jeu ». À l’époque, l’OM avait enchaîné une série record de huit ou neuf victoires en championnat.

Enfin, Di Meco se projette déjà sur le Classique face au PSG, où il voit une opportunité de frapper un coup : « Paris arrive avec deux atouts en moins offensifs (Doué et Dembélé), avec une préparation tronquée, et c’est peut-être là qu’il va falloir marquer les esprits ».