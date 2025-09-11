Paixao, un retour attendu pour l’attaque de l’OM

À la veille de la rencontre entre l’OM et le FC Lorient au Vélodrome, Roberto De Zerbi a tenu sa traditionnelle conférence de presse. L’entraîneur marseillais a notamment évoqué le retour tant attendu d’Igor Paixao, recrue brésilienne qui n’avait plus foulé les terrains depuis plusieurs semaines.

“Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer. Je suis aussi impatient de voir Paixao. Ces derniers temps, depuis lundi il s’est toujours entraîné avec nous, il se sent bien. C’est quelqu’un de positif, c’est le stéréotype du Brésilien avec le sourire. Il a passé deux mois en dehors du terrain, il n’est pas encore dans sa meilleure forme. Il nous a beaucoup manqué, surtout sur la façon dont j’ai l’OM en tête.”

De Zerbi très impatient de lancer Paixao !

Le coach italien n’a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle. L’OM a dû composer sans Igor Paixao en raison d’une blessure, une absence qui a pesé sur les choix offensifs de De Zerbi. L’arrivée estivale du Brésilien avait suscité beaucoup d’attentes, notamment grâce à son profil percutant et sa capacité à apporter de la vitesse dans le couloir.

Le retour de l’ailier offre donc une option supplémentaire dans un secteur offensif marseillais parfois en difficulté. Si De Zerbi reste prudent sur sa titularisation dès ce week-end, il confirme que le joueur s’est pleinement réintégré aux séances collectives et qu’il pourrait avoir un rôle à jouer contre Lorient.

🗣️ “Paixao c’est le stéréotype du Brésilien avec le sourire.”#DeZerbi : “Je suis aussi impatient de voir Paixao. Ces derniers temps, depuis lundi il s’est toujours entraîné avec nous, il se sent bien. C’est quelqu’un de positif, c’est le stéréotype du Brésilien avec le sourire.… pic.twitter.com/ajVGGxD02g — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 11, 2025



Ce match revêt une importance particulière pour les Marseillais, actuellement en quête de points pour consolider leur position en championnat. La présence, même partielle, d’Igor Paixao représente une bonne nouvelle pour les supporters qui attendent de voir la recrue briller sous le maillot olympien.