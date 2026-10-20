Di Meco rassuré, Abdelli repositionné et les jeunes confirmés : Les 3 infos OM de ce soir

La victoire de l’OM à Angers (5-2) a apporté plusieurs motifs de satisfaction à Éric Di Meco. Le consultant revient sur la pression allégée autour de Marseille, le repositionnement d’Himad Abdelli et l’émergence de plusieurs solutions dans le groupe.

Marseille a enchaîné un deuxième succès en championnat après sa victoire à Troyes. En s’imposant 5-2 sur la pelouse du SCO le dimanche 18 octobre, l’équipe de Bruno Genesio a quitté la zone de relégation et occupe désormais la neuvième place de Ligue 1 avec neuf points après sept journées. Dans Rothen s’enflamme, les propos rapportés par Football Club de Marseille montrent qu’Éric Di Meco s’attarde autant sur le résultat que sur les choix opérés par l’entraîneur.

1. Di Meco souligne une pression moins forte autour de l’OM

Éric Di Meco estime que les deux victoires obtenues à Troyes puis à Angers peuvent modifier le contexte mental de l’équipe marseillaise. Selon lui, l’OM abordait le déplacement angevin avec une tension importante, liée notamment à sa situation au classement. Le succès obtenu dans le Maine-et-Loire doit permettre aux joueurs de travailler avec une pression moins forte dans les prochaines semaines. Le consultant évoque également la possibilité pour Marseille de se rapprocher rapidement des places situées autour de la sixième ou de la septième position. Il rappelle que Le Havre est dernier avec deux points et aucune victoire, tandis que Toulouse représentera ensuite un adversaire présenté comme plus solide. Di Meco a résumé cette perspective ainsi : Lire l’article complet sur FCMarseille

« Le Havre, qui est en difficulté, peut permettre à l’OM de revenir autour de la 6e ou 7e place »

2. Le choix de Genesio avec Abdelli mis en avant

Le deuxième motif de satisfaction concerne Himad Abdelli. Face à Angers, Bruno Genesio l’a utilisé plus haut sur le terrain, dans un rôle de milieu offensif, plutôt que devant la défense. Pour Di Meco, ce changement a permis au joueur d’évoluer dans une position davantage adaptée à ses qualités, même si le consultant maintient une réserve en rappelant que cette appréciation intervient dans le contexte particulier du match contre Angers. Lire l’article complet sur FCMarseille

Cette utilisation ouvre aussi une réflexion sur le meilleur poste d’Abdelli à Marseille. Les propos rapportés par Football Club de Marseille indiquent que Di Meco considère désormais que son avenir pourrait se situer dans l’animation offensive, et non plus devant la défense. Il estime même que le joueur n’y aurait plus sa place, en reliant directement cette évolution au choix effectué par Genesio lors de la victoire 5-2.

3. Les jeunes et le retour au but de Paixão apportent des solutions

Éric Di Meco ne limite pas les progrès de l’OM au seul match contre Angers. Il associe cette rencontre à celle disputée à Troyes, où Nouhoum Kamissoko et Keyliann Bezahaf avaient connu leur première apparition. À Angers, Tochukwu Nnadi est ensuite entré au milieu de terrain, confirmant selon le consultant que plusieurs jeunes peuvent apporter des solutions au groupe. Le retour au but d’Igor Paixão constitue l’autre signal relevé par Di Meco. L’attaquant a retrouvé le chemin des filets contre le SCO, tandis que l’émergence de Kamissoko, Bezahaf et Nnadi élargit les options disponibles pour Genesio. Pour le consultant, ces éléments s’ajoutent au repositionnement d’Abdelli et expliquent les raisons de son soulagement après deux victoires consécutives. Lire l’article complet sur FCMarseille