OM : après Angers, trois joueurs se détachent dans les notes de la presse

Vainqueur 5-2 à Angers, l’Olympique de Marseille a vu plusieurs de ses joueurs bien évalués dans la presse. Abdelli, Kamissoko et Weah figurent parmi les principales satisfactions, tandis que Kondogbia est le seul joueur régulièrement classé dans la catégorie des flops.

Au lendemain du succès marseillais à Angers, les notes relevées par Le Phocéen mettent en avant trois performances. Les trois séries attribuées aux joueurs de l’OM placent systématiquement Weah, Abdelli et Kamissoko au-dessus ou au niveau de 7/10, alors que Kondogbia reçoit des évaluations nettement inférieures.

À lire aussi : OM : quel onze face à Angers ?

Abdelli, Kamissoko et Weah parmi les mieux notés

Weah obtient deux notes de 7 et une de 7,5. Abdelli est lui aussi crédité de deux 7 et d’un 7,5, tandis que Kamissoko reçoit successivement 7, 6,5 et 7. Nadi se distingue également dans la première série avec un 7, avant d’être évalué à 6 dans les deux autres. La hiérarchie varie légèrement selon le média, mais les trois joueurs conservent une place favorable dans les évaluations. Genesio reçoit pour sa part la note de 7 dans chacune des trois séries, comme indiqué dans le relevé consacré à la rencontre.

Kondogbia seul joueur classé dans les flops

À l’inverse, Kondogbia est le joueur le moins bien noté après cette rencontre. Il reçoit un 4 dans la première série, puis deux 3, ce qui le place sous le seuil retenu pour caractériser un flop. Selon le barème rappelé par Le Phocéen, un joueur est considéré comme un top à partir de 7/10 et comme un flop à 4/10 ou moins. De Lange est évalué entre 4 et 5, Egan-Riley entre 4,5 et 5,5, tandis que les autres joueurs de champ se situent globalement entre 5 et 6,5.