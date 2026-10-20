OM : ce choix de Genesio qui rassure Di Meco !

Éric Di Meco retrouve des raisons d’espérer après la victoire de l’OM à Angers (5-2). Le consultant salue notamment un choix de Bruno Genesio concernant Himad Abdelli et les solutions apportées par les jeunes.

Dans Rothen s’enflamme, sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a détaillé les raisons de son soulagement. L’OM venait d’enchaîner deux succès en championnat, à Troyes puis à Angers. Dans cette dernière rencontre, dimanche 18 octobre, Marseille a renversé le SCO avant de s’imposer 5-2. Di Meco s’intéresse autant aux effets de cette victoire sur la confiance qu’aux choix de l’entraîneur. Ses propos sont rapportés par FootMarseille.

Une pression moins forte avant Le Havre et Toulouse

Le consultant décrit une équipe sous pression avant le déplacement angevin. Il estime que le résultat peut alléger cette tension et voit dans les prochains rendez-vous de championnat une occasion de remonter au classement :

« Je suis rassuré pour plusieurs raisons. Et la première : on a bien vu, avant le match, que cette équipe est tendue, mentalement, et qu’elle a la pression. Et ce genre de match, de résultat et de classement permet d’être moins tendu dans les semaines à venir. (…) Le Havre, qui est en difficulté, peut permettre à l’OM de revenir autour de la 6e ou 7e place, avant de recevoir Toulouse, une équipe un cran au-dessus (du Havre), et qui serait un test pour les Marseillais. »

Au classement après sept journées de Ligue 1, Marseille occupe la neuvième place avec neuf points. Le Havre est dernier avec deux points et aucune victoire. La remontée vers la sixième ou la septième place évoquée par Di Meco reste une possibilité envisagée par le consultant, et non une position déjà acquise.

Abdelli plus haut, les jeunes et Paixão : ses motifs de satisfaction

Éric Di Meco relie les deux dernières victoires lorsqu’il examine les progrès marseillais. Il évoque les options offertes par les jeunes utilisés par Genesio, le rôle plus offensif d’Himad Abdelli et le retour au but d’Igor Paixão. Il développe ainsi son appréciation des ajustements de l’entraîneur :

« Je trouve qu’il y a beaucoup de positif. Et je ne veux pas dissocier les deux matchs, même si celui contre Troyes a été beaucoup plus difficile. Rappellez-vous, contre Troyes, on découvre qu’il y a des jeunes qui peuvent jouer dans cette équipe, c’était la première de (Nouhoum) Kamissoko et du petit (Keyliann) Bezahaf. Là, contre Angers, il y a (Tochukwu) Nnadi qui entre au milieu, (Himad) Abdelli monte d’un cran. Car, dans le positif, il faut aussi regarder ce qu’a fait Bruno (Genesio) : Abdelli qui monte, c’est plus facile pour lui. Peut-être parce que c’est Angers, mais peut-être que son avenir est là (en milieu offensif) plutôt que devant la défense. Il n’a plus sa place devant la défense. (…) (Igor) Paixão qui recommence à marquer… Ce sont des signes qui font que, quand tu es dans la position de l’OM, ça rassure. Il y a a quinze jours, l’OM était relégable et on faisait des débats pour dire qu’ils allaient descendre. La fusée est lancée. »