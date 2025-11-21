Djellit définit la priorité de l’OM !

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Nabil Djellit a analysé la dynamique récente de l’OM, pointant un léger coup de moins bien mais surtout l’importance capitale du rendez-vous européen face à Newcastle pour la suite de la saison marseillaise.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille enchaîne les résultats positifs, mais Nabil Djellit rappelle que le contexte du calendrier a joué un rôle. Selon lui, l’OM a profité d’affronter Angers, Lorient ou Le Havre à un moment où l’équipe était « un peu moins bien ». Une chance, affirme-t-il, puisque rencontrer de grosses équipes dans cette période aurait pu coûter bien plus cher.

Il souligne d’ailleurs que Marseille avait volontairement attaqué la saison avec un calendrier chargé de gros matchs. Mis à part l’accroc face à Angers, l’équipe avait plutôt bien géré. Mais dans le contenu, le journaliste évoque clairement un « moins bien » après la séquence impressionnante qui avait notamment mené à une victoire contre un Paris Saint-Germain qu’il décrit, avec humour, comme « à 100 % ».

Djellit cite ensuite un match qui l’avait rassuré : la victoire à Strasbourg, symbole pour lui d’une équipe capable de gagner les rendez-vous importants. Mais à ses yeux, tout bascule désormais vers un objectif clair.

Le mois de tous les dangers pour l’OM ? “Le match le plus important c’est Newcastle” @Nabil_djellit 🎙️#EDG pic.twitter.com/4N5wJ7vO2m — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 20, 2025

Newcastle, le tournant européen

Pour Djellit, aucun doute : le match face à Newcastle est le plus important de cette période. Cette rencontre conditionne la suite de la saison européenne de l’OM. Une défaite, selon lui, mettrait le club « face à la tentation » d’une élimination prématurée.

Le journaliste insiste sur un point clé : la différence de buts, qu’il juge insuffisante. Marseille affiche un +2, « mieux que d’être négatif », mais loin d’être confortable. Et derrière, un adversaire ultime pointe déjà : Liverpool, qui viendra au Vélodrome. Impossible, bien sûr, d’écarter l’idée d’un nul, mais Djellit rappelle que rien n’est garanti.

Il met aussi le doigt sur une impression répandue : les deux clubs belges sont considérés comme « cochés » dans le calendrier, presque vus comme des victoires assurées… alors que la réalité européenne est toujours plus piégeuse.

Enfin, il rappelle que la lutte est dense en Ligue 1. Les confrontations directes contre Lille et Monaco auront également un poids énorme.