Nice – OM : Les Pronos de Nico !

Après cette nouvelle trêve internationale, l’OM doit conforter son bon classement en Ligue 1 avant un match déterminant mardi en Ligue des Champions. Pour ce match en ouverture de la 13e journée, l’OM se déplace à Nice ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 13e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 9e de Ligue 1, Nice. Le coach Franck Haise a annoncé la couleur avant le match : « On sait que Marseille est une équipe qui aime avoir la possession et qui est capable de vous aspirer. Ce n’est pas l’adversaire le plus facile pour récupérer le ballon haut. »

De son côté, Roberto De Zerbi a reconnu que son équipe avait du mal depuis plusieurs match, mais qu’il comptait sur le retour des blessés pour retrouver son niveau de jeu. Kondogbia, Nadir, Weah et Balerdi devraient être aligné ce soir.

🗣️ « ll faut aussi augmenter un peu l’intensité »#DeZerbi : “On a travaillé sur la mobilité des joueurs, des plus proactifs, de bouger plus facilement le ballon. Il faut aussi augmenter un peu l’intensité, car à chaque fois qu’on fait des sessions de finition pour être moins… pic.twitter.com/fk2AGQErg2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 20, 2025

Au moins 5 absents côté OM !

Roberto De Zerbi va devoir faire sans Nayef Aguerd, Amir Murillo, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri.

