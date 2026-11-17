L’OM se prépare à un nouveau rendez-vous important avec la DNCG, alors que le dossier André-Frank Zambo Anguissa se complique avec l’intérêt de Besiktas. Sur le terrain, les cinq victoires consécutives ont relancé Marseille, mais Bruno Genesio doit encore gérer une profondeur d’effectif limitée.

L’Olympique de Marseille a retrouvé la quatrième place de Ligue 1 après avoir remporté ses cinq derniers matchs contre Troyes, Angers, Le Havre, Toulouse et Lens. Cette dynamique sportive intervient toutefois dans une période où la direction travaille encore sur plusieurs dossiers financiers et sportifs, avec un nouveau passage devant la DNCG prévu début décembre.

1. La DNCG pourrait encore limiter le mercato de Lorenzi

Selon La Provence, la direction marseillaise prépare un nouveau plan financier pour présenter les efforts réalisés depuis l’été. Malgré les ventes effectuées et les économies engagées, la masse salariale de l’OM resterait supérieure au niveau attendu par l’instance. À ce stade, aucune nouvelle sanction n’a été prononcée, mais le club se prépare à l’éventualité de restrictions supplémentaires. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Cette situation pourrait réduire la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi, qui n’a pas encore pu recruter depuis sa nomination. Les mesures décidées en juin avaient encadré la masse salariale et les indemnités de mutation, obligeant Marseille à revoir ses ambitions. Trois profils sont recherchés pour l’hiver : un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre, avec une préférence pour des joueurs connaissant déjà la Ligue 1 et susceptibles d’arriver en prêt. La direction cherche également à poursuivre les économies salariales et à développer ses recettes commerciales, notamment grâce aux partenariats, au naming du Vélodrome et au futur contrat avec Adidas. Dans un entretien accordé à La Provence, le président Stéphane Richard a reconnu que le risque d’une nouvelle mesure existait :

« Il y aura probablement une sanction, mais nous ferons tout ce qui est possible pour qu’elle soit la plus limitée possible, et j’y veillerai. »

Une vente importante pourrait aussi être étudiée afin de réduire la masse salariale. Les noms de Pierre-Emile Højbjerg et d’Igor Paixão sont notamment cités dans les médias étrangers, alors que le Danois intéresserait la Fiorentina et la Juventus.

2. Besiktas entre dans la course pour Anguissa

Le retour d’André-Frank Zambo Anguissa à Marseille est également soumis à plusieurs incertitudes. Selon Il Mattino, l’OM aurait trouvé un accord de principe avec l’entourage du joueur, mais Naples ne souhaiterait pas le libérer gratuitement dès janvier. Le club italien réclamerait au moins 6 millions d’euros, tandis qu’Africafoot évoque une demande pouvant atteindre 10 millions. La concurrence s’est en outre renforcée avec l’intérêt de Besiktas. D’après Africafoot, l’entraîneur Vincenzo Italiano aurait fait du milieu camerounais une priorité pour renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal. Football Italia confirme l’intérêt du club turc, sans qu’une offre officielle ait été annoncée à ce stade. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Les prétentions salariales du joueur constituent un autre obstacle pour Marseille. Tuttomercatoweb évoque une demande de 6 millions d’euros nets par an sur quatre saisons, soit 24 millions d’euros nets hors primes. Cette exigence est distincte d’une éventuelle proposition marseillaise, mais elle illustre le coût potentiel d’une opération concernant un joueur de 31 ans. Sur le plan sportif, Anguissa correspond au profil recherché par Bruno Genesio : un milieu box-to-box capable d’apporter de l’impact physique, de récupérer des ballons et de se projeter. Dans le contexte du contrôle de la masse salariale, son arrivée nécessiterait toutefois une marge financière importante ou des conditions nettement différentes de celles évoquées en Italie.

3. Cinq victoires, mais trois fragilités pour Genesio

La série de cinq succès a permis à l’OM de passer de la 17e à la 4e place, mais plusieurs limites demeurent. La défense progresse avec le retour en forme de Nayef Aguerd, les progrès de CJ Egan-Riley et la montée en puissance de Jeffrey de Lange. L’effectif reste cependant diminué par l’opération d’Emerson Palmieri et l’absence prolongée de Derek Cornelius, tandis que Bamo Meïté doit encore retrouver du rythme. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le secteur offensif dépend fortement d’Amine Gouiri, auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Neal Maupay n’a inscrit aucun but depuis le début de la saison en 336 minutes disputées, tandis que Faris Moumbagna ne figure plus régulièrement sur les feuilles de match. La Provence indique qu’un départ pourrait être envisagé pour l’attaquant camerounais. Keyliane Abdallah a marqué à Lens, mais son expérience reste limitée.

Enfin, le milieu a été rééquilibré avec le retour de Tochukwu Nnadi, qui permet à Pierre-Emile Højbjerg de se concentrer davantage sur l’organisation et à Himad Abdelli de participer à l’animation offensive. Nnadi revient toutefois d’une longue indisponibilité, Geoffrey Kondogbia est régulièrement freiné par des problèmes physiques et l’avenir de Højbjerg est évoqué en Italie, où la Fiorentina et la Juventus suivent sa situation.