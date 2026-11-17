Passé de la 17e à la 4e place de Ligue 1 grâce à cinq victoires consécutives, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs sous les ordres de Bruno Genesio. Mais derrière ce redressement spectaculaire, plusieurs interrogations demeurent. Une défense fragilisée par les blessures, une attaque très dépendante d’Amine Gouiri et un milieu de terrain dont l’équilibre reste précaire : trois problèmes qui pourraient rapidement compliquer la suite de la saison olympienne.

L’Olympique de Marseille a complètement inversé la tendance. Il y a encore quelques semaines, les hommes de Bruno Genesio semblaient s’enfoncer dans une crise sportive particulièrement inquiétante. Désormais, les Marseillais occupent la quatrième place de Ligue 1 et peuvent de nouveau regarder vers le podium.

Avec cinq victoires consécutives face à Troyes, Angers, Le Havre, Toulouse et Lens, l’OM a pris 15 points sur 15 possibles. Une série qui a permis de retrouver de la confiance, mais aussi de corriger plusieurs problèmes tactiques identifiés en début de saison.

Comme nous l’expliquions récemment sur FCM, Genesio a profondément modifié certains équilibres de son équipe↗.

Mais cette dynamique ne doit pas faire oublier certaines limites. À quelques jours de la réception du Mans, le 22 novembre, trois fragilités pourraient rapidement devenir problématiques.

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1. Une défense qui progresse, mais un effectif déjà trop limité

C’est probablement le secteur qui a connu la progression la plus visible.

Après un début de saison marqué par de nombreuses erreurs individuelles et un manque de maîtrise collective, Marseille semble enfin avoir trouvé une organisation plus cohérente.

Le retour en forme de Nayef Aguerd, les progrès de CJ Egan-Riley et la montée en puissance de Jeffrey de Lange ont notamment permis à l’OM de mieux gérer ses temps faibles.

Les deux derniers succès en Ligue 1, contre Toulouse (2-0) et Lens (2-1), témoignent de cette amélioration.

Mais si le onze titulaire offre davantage de garanties, la profondeur de l’effectif reste préoccupante.

L’annonce de l’opération d’Emerson Palmieri, lundi 16 novembre, constitue un nouveau coup dur pour Bruno Genesio. Le latéral italien, titulaire lors des neuf premières journées de championnat, sera indisponible pendant plusieurs semaines.

Comme nous l’évoquions dans notre dernier article consacré à cette blessure↗, Ulisses Garcia devrait désormais occuper le poste de titulaire à gauche, avec le jeune Alexi Koum comme alternative possible.

Dans l’axe, l’absence prolongée de Derek Cornelius limite également les possibilités de rotation. Quant à Bamo Meïté, il doit encore retrouver suffisamment de rythme pour constituer une solution pleinement rassurante.

Cette situation pourrait rapidement devenir problématique avec l’enchaînement des rencontres de Ligue 1, de Ligue Europa et de Coupe de France.

Genesio semble avoir trouvé sa défense, mais dispose-t-il réellement des remplaçants nécessaires pour tenir toute une saison ?

2. Une attaque trop dépendante d’Amine Gouiri

Le deuxième problème concerne le secteur offensif, et plus particulièrement le poste d’avant-centre.

Depuis le début de la saison, Amine Gouiri s’est imposé comme la principale référence offensive de Marseille.

Avec 8 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, l’international algérien affiche un rendement particulièrement intéressant.

Son but décisif face au Bayer Leverkusen (1-0) en Ligue Europa a une nouvelle fois démontré son importance dans le dispositif de Bruno Genesio.

Mais cette réussite cache une réalité plus préoccupante : derrière Gouiri, les solutions offensives manquent de garanties.

Neal Maupay, revenu de son prêt au FC Séville durant l’été, peine à convaincre. Avec seulement 336 minutes disputées et aucun but inscrit depuis le début de saison, l’attaquant français n’a pas réussi à s’imposer comme une véritable alternative.

Son faible temps de jeu limite évidemment les possibilités de retrouver des automatismes et de la confiance. Mais ses prestations n’ont pas davantage incité Genesio à lui accorder une place plus importante.

La situation de Faris Moumbagna est encore plus délicate.

L’international camerounais ne figure plus régulièrement sur les feuilles de match. Selon La Provence, le staff olympien ne serait pas convaincu par son rendement et un départ pourrait être envisagé lors du prochain mercato.

Nous avions déjà analysé sur FCM cette dépendance grandissante à Amine Gouiri↗.

L’émergence de Keyliane Abdallah, buteur décisif à Lens, représente une solution supplémentaire, mais le jeune Marseillais ne possède pas encore l’expérience nécessaire pour assumer régulièrement le rôle d’avant-centre titulaire.

Le constat est donc assez simple : si Gouiri devait manquer plusieurs rencontres, Genesio ne disposerait pas aujourd’hui d’une alternative offrant des garanties comparables.

Ce manque de concurrence pourrait également devenir problématique à mesure que les rencontres s’enchaîneront.

3. Un milieu rééquilibré, mais encore fragile

Le troisième chantier est probablement le plus intéressant sur le plan tactique.

Depuis le retour de Tochukwu Nnadi, Bruno Genesio semble avoir trouvé une association beaucoup plus complémentaire dans l’entrejeu.

L’activité du Nigérian, son volume de course et sa capacité à récupérer des ballons permettent notamment à Pierre-Emile Højbjerg de se concentrer davantage sur l’organisation du jeu.

De son côté, Himad Abdelli bénéficie d’une plus grande liberté pour participer à l’animation offensive.

Cette nouvelle répartition des rôles a contribué à réduire les déséquilibres observés lors des premières journées.

Mais tout n’est pas encore réglé.

Nnadi, qui revient d’une longue indisponibilité, reste un jeune joueur en apprentissage. Sa première période compliquée à Lens a notamment rappelé certaines difficultés techniques lorsqu’il est soumis à un pressing important.

Geoffrey Kondogbia, régulièrement freiné par des problèmes physiques, ne présente pas non plus toutes les garanties en matière de disponibilité.

Quant à Højbjerg, son profil reste important, mais son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations à l’approche du mercato hivernal.

La presse italienne multiplie les informations sur l’intérêt de la Fiorentina et de la Juventus pour l’international danois.

Un éventuel départ en janvier pourrait fragiliser l’équilibre récemment trouvé par Bruno Genesio.

Surtout, le fait que Grégory Lorenzi recherche un milieu box-to-box pour renforcer l’effectif montre que le staff souhaite encore davantage de mobilité et d’impact dans ce secteur.

Comme nous l’expliquions dans notre dernier point mercato, le profil d’Adem Zorgane pourrait notamment correspondre à une partie des besoins identifiés↗.

L’OM a donc trouvé un meilleur équilibre, mais celui-ci repose encore sur un nombre limité de joueurs et pourrait rapidement être perturbé par une blessure ou un départ.

Genesio le sait : les résultats ne doivent pas masquer les problèmes

Malgré les cinq victoires consécutives, Bruno Genesio refuse de considérer que tous les problèmes de son équipe ont disparu.

Après la victoire contre Toulouse, le technicien avait notamment rappelé que son groupe portait encore les conséquences des difficultés traversées ces derniers mois.

Il s’était également montré lucide sur la gestion des temps faibles et sur la nécessité de mieux maîtriser certaines rencontres.

Ce discours est cohérent avec les performances récentes.

Si l’OM a retrouvé une meilleure organisation, certains succès ont été obtenus dans la difficulté.

Face au Havre (4-3), les Marseillais avaient notamment concédé trois buts malgré leur domination offensive.

À Lens, plusieurs erreurs techniques auraient également pu coûter cher, à l’image d’une perte de balle dangereuse d’Igor Paixão qui avait obligé Jeffrey de Lange à réaliser un arrêt décisif.

La progression est donc réelle, mais elle doit encore être confirmée face à des adversaires plus exigeants.

Et le calendrier pourrait rapidement apporter des réponses.

Après la réception du Mans, l’OM retrouvera le Levski Sofia en Ligue Europa, avant plusieurs rendez-vous importants en championnat au mois de décembre, notamment face à Nice et Lyon.

La DNCG pourrait empêcher Genesio de corriger ces faiblesses

Ces trois problèmes prennent une dimension supplémentaire avec les incertitudes financières du club.

Selon les informations de L’Équipe et de La Provence, la direction marseillaise devra présenter un nouveau plan financier devant la DNCG début décembre.

L’objectif sera notamment d’obtenir davantage de marge de manœuvre pour renforcer l’effectif lors du mercato hivernal.

Mais les besoins de Genesio sont précisément concentrés sur les secteurs qui présentent aujourd’hui le plus d’incertitudes : un défenseur central, un milieu box-to-box et un attaquant.

Trois profils qui pourraient permettre d’accompagner le redressement sportif, à condition que le club dispose des moyens nécessaires.

En cas de restrictions supplémentaires, Marseille pourrait devoir privilégier les solutions internes, les prêts ou des recrutements à moindre coût.

Pire encore, une vente importante pourrait devenir nécessaire pour poursuivre les efforts financiers, au risque d’affaiblir un effectif déjà limité.

La direction devra donc éviter de compromettre les progrès réalisés depuis plusieurs semaines.

Une remontée spectaculaire, mais le plus difficile commence

Le bilan des dernières semaines reste incontestablement positif.

En passant de la 17e à la 4e place, l’OM a retrouvé une position beaucoup plus conforme à ses ambitions.

Bruno Genesio a réussi à redonner confiance à son groupe, à améliorer son organisation et à relancer plusieurs joueurs.

Mais la suite de la saison pourrait être plus difficile à gérer.

La défense manque de profondeur, l’attaque reste très dépendante d’Amine Gouiri et l’équilibre du milieu demeure fragile.

Trois limites qui ne remettent pas en cause les progrès accomplis, mais qui pourraient peser lourd avec l’accumulation des rencontres.

La véritable réussite de Genesio ne sera donc pas seulement d’avoir relancé l’OM, mais de parvenir à maintenir cette dynamique malgré les blessures, les incertitudes du mercato et les contraintes imposées par la DNCG.

Car après cinq victoires consécutives, Marseille a retrouvé des ambitions. Reste désormais à savoir si son effectif possède les ressources nécessaires pour les assumer jusqu’au printemps.