La DNCG, le mercato hivernal et les déclarations de Medhi Benatia figuraient au programme du Débat Foot Marseille ce jeudi. L’actualité des anciens Olympiens est également marquée par la valorisation de Darryl Bakola en Italie et par la défense de Leonardo Balerdi par un média romain.

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Ces trois dossiers renvoient à des problématiques différentes pour l’Olympique de Marseille : ses marges de manœuvre financières, la gestion de ses jeunes talents et l’image laissée par ses anciens cadres. Voici les trois informations à retenir ce jeudi soir.

1. DNCG, mercato et Benatia au programme du Débat Foot Marseille

Football Club de Marseille annonçait un nouveau Débat Foot Marseille ce jeudi 19 novembre à 17h30, avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Sourigna Manomay. L’émission devait s’articuler autour de trois thèmes : le calendrier de l’OM avant la mi-saison, la situation financière du club et les déclarations de Medhi Benatia sur Canal+. Le premier débat portait sur les prochaines échéances de Marseille en Ligue 1 et en Ligue Europa, avec Le Mans, Levski Sofia, Auxerre, Nice, Celta Vigo et Lyon cités dans le programme. La gestion de l’effectif, la nécessité éventuelle de faire tourner et le bilan à viser avant la mi-saison devaient être discutés, sans que les sources fournies ne donnent de nouvel élément sportif sur ces rencontres. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

La deuxième partie devait revenir sur les marges de manœuvre de l’OM devant la DNCG et sur la possibilité de nouvelles ventes durant l’hiver. Les informations publiées par La Provence étaient annoncées comme la base de cette discussion, avec plusieurs interrogations autour d’un éventuel effort supplémentaire de Frank McCourt, de la réduction de la masse salariale et de la position de Bruno Genesio concernant Højbjerg. Les propos de Medhi Benatia sur Pablo Longoria, la situation financière du club et le manque de leaders dans le vestiaire constituaient le troisième axe du programme.

2. Darryl Bakola pourrait être revendu trois fois plus cher par Sassuolo

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport et de Tuttomercatoweb reprises dans l’article consacré au dossier, Darryl Bakola serait désormais valorisé entre 25 et 30 millions d’euros par Sassuolo. Le jeune milieu français avait quitté l’OM le 2 février 2026 pour environ 10 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter près de 2 millions de bonus. Parti à 18 ans, le joueur formé à Marseille aurait progressivement gagné en visibilité depuis son arrivée en Italie. La Juventus Turin et Naples seraient notamment intéressés, tandis que le club turinois envisagerait une opération pouvant atteindre 30 millions d’euros, éventuellement avec l’intégration d’un joueur dans la transaction. Aucune offre ferme à ce montant n’est toutefois confirmée dans les éléments disponibles. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Une vente à 30 millions d’euros représenterait une importante plus-value pour Sassuolo en moins d’un an et relance la question du départ rapide du joueur. L’OM pourrait néanmoins conserver un intérêt financier dans le dossier : plusieurs informations de presse évoquent une clause de 10 % sur une future revente. Si cette clause porte sur le montant total du transfert, Marseille pourrait percevoir environ 2,5 millions d’euros pour une vente à 25 millions, ou 3 millions pour une opération à 30 millions, sous réserve des dispositions contractuelles exactes.

3. En Italie, Il Romanista dénonce les critiques visant Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi, parti de l’OM durant l’été pour rejoindre l’AS Rome, continue de diviser malgré des débuts jugés encourageants en Serie A. Le média romain Il Romanista, par l’intermédiaire du journaliste Lorenzo Paielli dans un article publié le 16 novembre, estime que le défenseur argentin reste poursuivi par la réputation construite durant ses années marseillaises. Le quotidien rappelle plusieurs épisodes ayant alimenté les critiques, dont les commentaires très sévères après la défaite contre l’Eintracht Francfort en 2022 et la note de 1/10 attribuée par L’Équipe lors du revers 5-0 contre le PSG en février 2026. Un but contre son camp inscrit avec l’Argentine face à l’Uruguay a ensuite relancé les réactions négatives, alors que l’action faisait suite à un dégagement manqué de Lisandro Martinez. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Pour défendre le joueur, Il Romanista s’appuie sur ses performances avec la Roma. Balerdi a participé à 11 des 15 rencontres de son équipe au moment de la publication, avec notamment une prestation notée 7,5/10 contre le Torino et un doublé lors du match nul 3-3 face à Naples. Le média italien reconnaît cependant que son match à Manchester United, marqué par plusieurs erreurs dans les dernières minutes d’une défaite 3-2 après avoir mené 2-0, a également été sévèrement évalué par la presse italienne.