L’avenir de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille semble de plus en plus incertain. Selon L’Équipe, l’attaquant camerounais ne ferait plus partie des plans de Bruno Genesio, qui n’aurait pas été convaincu par ses dernières prestations. Une situation qui pourrait ouvrir la porte au jeune Antoine Valero, 18 ans, alors qu’un départ de Moumbagna dès le mercato hivernal devient une possibilité.

La hiérarchie offensive évolue à l’OM. Alors que Bruno Genesio a trouvé une certaine stabilité avec Amine Gouiri à la pointe de son attaque, Faris Moumbagna semble avoir perdu la confiance du staff marseillais.

D’après L’Équipe, son entrée en jeu face à l’Olympiakos, le 15 octobre dernier, aurait notamment pesé dans cette décision. Depuis, le Camerounais ne figure plus dans les plans immédiats de l’entraîneur.

Une situation qui pourrait profiter à Antoine Valero, jeune attaquant issu du centre de formation.

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Moumbagna : un départ dès janvier 2027 ?

Revenu à Marseille après un prêt à Cremonese, Faris Moumbagna espérait retrouver du temps de jeu cette saison. Mais ses apparitions n’ont pas convaincu Genesio, qui privilégie désormais d’autres solutions offensives.

L’attaquant de 26 ans était notamment absent des groupes retenus face à Toulouse, Leverkusen et Lens. Selon les informations de La Provence, il aurait également été invité à poursuivre son travail avec la réserve.

Cette mise à l’écart pose désormais la question de son avenir. Moumbagna pourrait-il quitter l’OM dès janvier ?

Dans un contexte financier délicat, un départ permettrait au club d’alléger sa masse salariale et éventuellement de récupérer une indemnité de transfert. Un nouveau prêt pourrait également être envisagé pour permettre à l’attaquant de retrouver du temps de jeu.

Comme nous l’évoquions dans notre précédent point sur l’avenir de Moumbagna↗, plusieurs scénarios existent, mais aucune offre ni négociation avancée n’a été annoncée.

Valero, une nouvelle solution pour Genesio ?

Le déclassement de Moumbagna pourrait accélérer l’intégration d’Antoine Valero dans la rotation offensive.

À 18 ans, l’attaquant marseillais poursuit sa progression avec les équipes de jeunes. Selon La Provence, il ferait partie des joueurs susceptibles de profiter des places qui se libèrent dans le groupe professionnel.

Valero a déjà participé à plusieurs séances avec les joueurs de Genesio. Il figurait notamment dans le groupe convoqué pour le déplacement à Leverkusen↗, sans entrer en jeu.

Le technicien olympien reste toutefois prudent. Interrogé récemment sur le jeune attaquant, il avait rappelé la nécessité de ne pas précipiter son développement.

« Il faut leur laisser du temps, ils ont besoin d’apprendre, d’acquérir de l’expérience. Il faut évaluer le niveau de chacun d’eux », avait notamment expliqué Genesio, dans des propos repris dans notre article consacré à sa gestion de Valero et Milan Leccese↗.

La porte semble donc se refermer pour Moumbagna, tandis qu’elle pourrait progressivement s’ouvrir pour Valero. Mais cette évolution ne garantit pas une promotion immédiate du jeune attaquant, qui devra encore convaincre le staff avant de découvrir la Ligue 1.

Pour Grégory Lorenzi, le prochain mercato hivernal pourrait permettre de clarifier définitivement la situation de Moumbagna, sous contrat jusqu’en juin 2028.