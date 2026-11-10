Deux jours après sa défaite face à l’OM (1-2), le RC Lens a décidé de se séparer de Yannick Cahuzac. Nommé il y a moins de deux mois, l’entraîneur lensois n’a pas résisté à l’humiliation subie contre Côme en Ligue des champions (1-9). Selon L’Équipe et Foot Mercato, les dirigeants artésiens travaillent désormais sur une piste surprenante : le retour de Pierre Sage, actuellement en difficulté à Crystal Palace.

La crise s’accélère au RC Lens. Battus dimanche à Bollaert par l’Olympique de Marseille (1-2), les Sang et Or vont connaître un nouveau changement d’entraîneur.

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par Foot Mercato, la direction lensoise a décidé de limoger Yannick Cahuzac, qui avait succédé à Dino Toppmöller en septembre dernier.

Une décision prise après une semaine catastrophique, marquée par la défaite historique contre Côme (1-9) en Ligue des champions, puis le revers face à Marseille.

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Pierre Sage, la priorité pour relancer Lens ?

D’après les informations de Foot Mercato, Pierre Sage figure parmi les principales pistes étudiées pour reprendre les commandes du Racing.

Le technicien français avait pourtant quitté Lens l’été dernier après une saison remarquable, conclue par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France.

Parti rejoindre Crystal Palace, Sage connaît des débuts particulièrement compliqués en Premier League. Son équipe occupe la dernière place du championnat anglais et son avenir sur le banc des Eagles serait très compromis.

Un éventuel retour serait soutenu par plusieurs responsables lensois. Selon Foot Mercato, le président Joseph Oughourlian, le directeur sportif Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot travaillent ensemble sur cette possibilité.

Mais le dossier reste complexe. Sage n’est pas encore officiellement libre et son départ pour l’Angleterre avait laissé des traces auprès d’une partie des supporters. Deux autres entraîneurs seraient également à l’étude.

La défaite contre l’OM a précipité la décision

La situation de Cahuzac s’était considérablement fragilisée après l’humiliation européenne face à Côme.

Dimanche, Lens espérait profiter de la réception de Marseille pour réagir. Mais malgré l’égalisation de Florian Thauvin, les Sang et Or ont finalement cédé sur un but de Keyliane Abdallah à la 82e minute.

Une nouvelle désillusion qui a précipité le départ de leur entraîneur.

Ironie de l’histoire, Bruno Genesio avait justement adressé un message de soutien à Yannick Cahuzac après la victoire de l’OM↗, rappelant les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les entraîneurs.

La situation contraste fortement avec celle de Marseille. Alors que l’OM a retrouvé de la stabilité et des résultats↗, Lens cherche déjà son troisième entraîneur de la saison.

Pour les Sang et Or, le changement est d’autant plus brutal que les ambitions du club étaient encore élevées avant la réception de Marseille↗.

Le retour de Pierre Sage constituerait un choix fort pour retrouver de la stabilité après plusieurs mois agités. Mais à ce stade, aucune nomination n’a été officialisée et le technicien doit encore clarifier sa situation à Crystal Palace.