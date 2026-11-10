À quelques semaines du rendez-vous de l’OM avec la DNCG, L’Équipe évoque de nouvelles ventes nécessaires cet hiver. L’information la plus concrète concerne toutefois Bruno Genesio, qui s’est renseigné sur le fonctionnement de l’instance.

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Selon L’Équipe la situation financière de l’Olympique de Marseille reste surveillée avant le passage devant le gendarme financier du football français, prévu début décembre. Le quotidien sportif affirme que le club pourrait↗ devoir vendre durant le mercato hivernal afin de respecter ses engagements, alors qu’une première alerte évoquant un possible retrait de points avait été publiée le 15 octobre.

Des contraintes financières toujours présentes

Fin juin, la DNCG↗ avait décidé d’encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation de l’OM. Des engagements avaient été pris pour l’été, mais ils n’auraient pas été totalement respectés. Stéphane Richard avait reconnu début septembre que la masse salariale avait diminué, sans atteindre le niveau attendu. Dans ce contexte, de possibles départs de joueurs disposant de salaires importants ou d’une forte valeur marchande sont de nouveau évoqués. Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao figurent notamment parmi les noms cités, sans qu’une offre concrète ni un départ ne soient annoncés à ce stade. Le directeur sportif Gregory Lorenzi ne s’est pas avancé publiquement sur les mouvements de l’hiver.

Genesio cherche à comprendre le fonctionnement de la DNCG

L’information nouvelle mise en avant concerne Bruno Genesio↗. D’après L’Équipe, l’entraîneur marseillais aurait profité de la précédente trêve internationale pour échanger avec des dirigeants habitués aux discussions avec la DNCG, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’instance et les marges de manœuvre du club. Cette démarche ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’une défiance envers la direction. L’Équipe précise que Genesio entretient des relations courtoises avec Joe Riley, président du conseil de surveillance, même s’il n’aurait pas de contact direct avec Frank McCourt. L’OM reste donc confronté à des contraintes financières réelles, tandis que les éventuelles ventes de janvier demeurent à ce stade une perspective évoquée par le quotidien.