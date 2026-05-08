Droits TV : Canal+ relance le dossier Ligue 1 (le prix estimé est dérisoire !)

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 connaît un nouveau rebondissement. Après des mois de tensions avec la LFP, le patron de Canal+, Maxime Saada, s’est dit prêt à diffuser la chaîne Ligue 1+ dès la saison prochaine. Mais le dirigeant du groupe crypté refuse catégoriquement de surpayer un produit qu’il estime aujourd’hui sous-évalué économiquement.

Alors que les clubs français, dont l’Olympique de Marseille, surveillent avec inquiétude l’avenir des revenus audiovisuels du championnat, cette sortie médiatique de Maxime Saada intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le football français.

Canal+ ouvre la porte à un retour de la Ligue 1

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Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président du directoire de Canal+ a confirmé que le groupe restait disposé à distribuer la future chaîne Ligue 1+, malgré les désaccords persistants avec la LFP et LFP Media.

Le dirigeant a notamment rappelé les discussions engagées avec Nicolas de Tavernost, futur ex-patron de LFP Media, autour des conditions financières du projet. « Il souhaitait que Ligue 1+ soit intégrée à notre offre sport. Comme ce pack sport est accessible à environ 2 millions d’abonnés, il voulait que nous payions directement pour ces 2 millions, ce qui revenait à verser un minimum garanti de bien plus de 100 M€ pour un produit déjà distribué partout. Je ne le ferai pas. »

Dans le même entretien, Maxime Saada a également tenu à défendre l’implication historique de Canal+ dans le football français : « Je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! »

Une valorisation très basse qui inquiète les clubs de Ligue 1

Au-delà du signal envoyé à la LFP, les déclarations du patron de Canal+ traduisent surtout la faible valorisation actuelle du championnat français sur le marché audiovisuel. Interrogé sur le prix réel de la Ligue 1, Maxime Saada a estimé sa valeur à un peu plus de 100 millions d’euros annuels.

« Avec environ un million d’abonnés et un revenu par abonné entre 10 et 12 € par mois, après avoir enlevé toutes les commissions et taxes, cela fait un peu plus de 100 M€ par an. Aujourd’hui, la valeur que lui a donnée LFP Media avec Ligue 1+ est celle-ci. »

Une estimation très éloignée des attentes historiques du football français et qui risque d’alimenter les inquiétudes des clubs comme l’OM, fortement dépendants des recettes liées aux droits TV. Dans un contexte économique fragile pour plusieurs formations de Ligue 1, les prochaines négociations entre Canal+ et la LFP seront scrutées de très près par l’ensemble des acteurs du championnat.