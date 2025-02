Droits TV Polémique : La réponse Labrune sur l’influence du Qatar en Ligue 1 !

Le président de la LFP sort du silence alors que la crise des droits TV secoue le football français. Accusé d’être sous l’influence du président du PSG, il réfute toute soumission et met en avant son indépendance.

Le football français traverse une période agitée, marquée par l’incertitude autour des droits TV de la Ligue 1. Après le refus de DAZN de verser une partie de son échéance de janvier, le diffuseur britannique a finalement réglé les 35 millions d’euros dus. Dans ce contexte tendu, Vincent Labrune, président de la LFP, s’exprime dans « L’Équipe » ce vendredi 28 février, mettant les choses au clair sur son indépendance vis-à-vis de Nasser Al-Khelaïfi.

« Je ne suis pas inféodé à Nasser Al-Khelaïfi »

Depuis plusieurs mois, Labrune est accusé d’être sous l’influence du patron du PSG et du groupe beIN Sports, acteur clé des droits TV du football français. Pourtant, il se défend avec fermeté :

« Après, les reproches que l’on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on? On parle de calomnies et de fantasmes. Je rappelle que Nasser al-Khelaïfi ne m’a pas soutenu quand j’étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020, et que c’est moi qui aie mis fin, en 2023, au contrat de commercialisation de beIN concernant les droits télé internationaux qu’ils avaient depuis près de 10 ans. C’est un fait. (…) Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n’est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. »

A lire aussi : La balle perdue pour l’arbitre consultant de l’OM, les 3 arguments pour la sanction de Longoria et le mercato estival 2025… Les 3 infos OM de ce jeudi !

L’apport du Qatar en question

Le président de la LFP met également en avant l’investissement de longue date du Qatar dans le football français et le rôle de beIN Sports dans le financement du championnat :

« Et un autre fait, c’est que le Qatar, qu’on le veuille ou non, est un investisseur majeur dans le football français depuis 14 ans. Sur le sujet des droits télé, même si certains sont déçus et j’en fais partie, beIN participe à hauteur de 210 millions d’euros dans un marché particulièrement atone. Par ailleurs, ils ne sont pas obligés de donner 40 millions d’euros sur la L2 alors qu’ils sont les seuls candidats. »

Une Ligue 1 en plein doute

Malgré ce plaidoyer, l’économie du football français reste en suspens. Avec une Ligue 1 qui peine à trouver un diffuseur stable et des clubs fragilisés financièrement, l’avenir des droits TV reste un défi majeur pour Vincent Labrune et la LFP.

L’incertitude demeure : la Ligue 1 pourra-t-elle enfin stabiliser son modèle économique ? Réponse dans les prochains mois.

A lire aussi : OM : La SANCTION de LONGORIA, TROP LOURDE? QUELLES CONSEQUENCES?

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFCMarseille%2Fstatus%2F1894873385923985565&widget=Tweet