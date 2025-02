Droits TV : Trahison, « fous de rage », comment les présidents ont vécu les fuites !

Après les révélations de Complément d’Enquête, Daniel Riolo raconte la réactions des différents dirigeants du football français.

Ce mercredi les documents sortis par Complément d’Enquête ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de RMC et donne des détails sur ce qu’ont pensé les dirigeants du football français.

C’est forcément quelqu’un qui a participé à cette réunion qui a balancé

« Je vous tiens informés, il y a des présidents que j’ai eus qui sont FOUS de rage. Il y a des présidents qui sont enragés ce mercredi soir de voir qu’ils sont trahis, que ces documents sortent. Ça veut dire qu’ils ne croient plus en personne, que le lien de confiance est rompu. Ils se disent: ‘mais est-ce qu’on se rend compte que sur la télé publique, une réunion privée en visio est sortie?’ C’est forcément quelqu’un qui a participé à cette réunion qui a balancé. Ça en dit long sur l’ambiance! Ça en dit long sur l’ambiance. Parce que nous jusque-là, depuis cet été, ce qu’on racontait c’était du off. Mais que quelqu’un arrive et prenne le document en disant ‘balancez’… Waouh! Waouh, Waouh! C’est quand même incroyable. », a déclaré l’éditorialiste sur RMC.

Ce mercredi les documents sortis par Complément d'Enquête ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« Ce soir , je suis assez ému parce que j’en prends souvent plein la gueule ; on m’a dit de me calmer sur Nasser, des gens sont venus me voir pour me dire qu’il fallait arrêter. Je suis très heureux que L’Équipe et Complément d’Enquête aient sorti ces dossiers. Complément d’Enquête m’avait d’ailleurs contacté pour témoigner et je ne l’ai pas fait car je n’étais pas à l’aise et qu’on m’avait dit d’arrêter de parler. À partir du moment où on me dit que ce sont des gens dangereux, qu’il y a ma famille , etc. , je n’ai pas honte de le dire : je me suis chié dessus. On va enfin comprendre qui est le mal du football français, que ces gens-là sont excessivement dangereux et qu’ils sont également en train de pourrir mon club. Parce que le PSG , c’est mon club, pas le leur », a expliqué le journaliste sur RMC dans l’After Foot.

Nasser Al-Khelaïfi vs Textor… Le grand n’importe quoi continue à la Ligue !

L’enfer autour des Droits TV continue en Ligue 1 avec notamment Nasser Al-Khelaïfi qui tyrannise les autres présidents du championnat. Soutenu par Vincent Labrune qui décrit le dirigeant du PSG comme le saveur de la Ligue 1, le Qatari n’en fait qu’à sa tête et n’hésite pas à hausser le ton comme on peut le voir dans des documents révélés par Complément d’Enquête.

« Nasser, je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN, ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts. Tu intimides tout le monde ! », a d’abord balancé Joseph Oughourlian, président du RC Lens. Textor réplique en traitant le président du PSG de « tyran », qui lui rétorque : « John, arrête de parler, tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cow-boy. »