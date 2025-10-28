Du beau monde vise Greenwood, 2 blessés de plus et De Zerbi remonté… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 28 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Plusieurs clubs européens suivent Greenwood de près

L’avenir de Mason Greenwood fait déjà couler beaucoup d’encre. Alors qu’il continue d’empiler les buts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, une rumeur venue d’Angleterre laisse entendre que l’attaquant anglais ne serait plus totalement épanoui sur la Canebière. Une information à prendre avec précaution, tant le joueur brille cette saison.

Depuis son arrivée à l’OM en 2024, Greenwood affiche des statistiques impressionnantes : 30 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison encore, il a marqué les esprits avec un quadruplé contre Le Havre (6-2), une performance réalisée sous les yeux des recruteurs du FC Barcelone.

Selon les informations de Team Talk, plusieurs formations européennes se préparent déjà à passer à l’action lors du prochain mercato estival. En Premier League, Tottenham s’intéresse particulièrement à Greenwood, à la recherche d’un joueur « dynamique » capable d’apporter de la vitesse et de la créativité dans le secteur offensif. Le West Ham United de Nuno Espírito Santo serait également sur les rangs, mais sa position actuelle – 19ᵉ de Premier League – rend la piste peu crédible pour l’attaquant anglais.

En Serie A, l’Inter Milan réfléchirait à la succession de Lautaro Martinez, sous contrat jusqu’en 2028. Reste à savoir si Greenwood peut jouer dans un rôle plus axial ?

L’Inter, l’Atlético et le FC Barcelone sont sur le coup ?

Toujours selon Team Talk, deux clubs saoudiens, Al-Ittihad et Al-Nassr, suivent le dossier depuis plusieurs mois, tout comme l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Si un transfert vers l’Arabie saoudite semble hautement improbable, un départ vers l’Espagne pourrait séduire le joueur – à condition que le Barça ait les moyens de s’aligner sur les exigences de l’OM.

Estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt, Greenwood serait en réalité valorisé au moins le double par le club marseillais. De quoi rendre son transfert particulièrement complexe. Pour l’heure, aucun départ n’est acté, et Mason Greenwood semble bien parti pour poursuivre sa saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec pour objectif de qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions.

Weah et Balerdi forfaits !

L’Olympique de Marseille se prépare à accueillir le SCO Angers ce mercredi au Vélodrome, mais Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif réduit. Le coach italien a fait le point sur les joueurs absents lors de sa conférence de presse, soulignant les difficultés pour son équipe.

De Zerbi confirme plusieurs absences

Sans Amine Gouiri, opéré de l’épaule et indisponible pour environ trois mois, l’OM doit également faire sans Kondogbia, Medina et Traoré. « C’est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré », a expliqué De Zerbi. Ces absences donnent moins de solution au coach italien de l’OM dans une période ou le calendrier est bien chargé avec des matches tous les 3 jours.

À ce groupe déjà réduit s’ajoute Balerdi, qui ne figurera pas dans le groupe en raison d’un « petit problème au mollet ». De Zerbi a tenu à rassurer les supporters : « Rien de trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et on préfère qu’il ne soit même pas sur le banc ».

Autre absence confirmée, Weah, sorti après un choc lors de la dernière rencontre contre Lens, ne sera pas disponible pour ce match. L’attaquant américain manquera donc cette confrontation cruciale à domicile, laissant l’OM avec un choix limité sur le front offensif.

Pour De Zerbi, la prudence prime avant de reprendre la compétition après une période de blessures : « On préfère ne prendre aucun risque, même si certains joueurs semblent sur la voie du retour ». L’entraîneur marseillais devra donc ajuster sa composition pour éviter de fragiliser l’équipe dès le départ.

Avec ces absences, le Vélodrome pourrait voir un onze légèrement remanié. Les supporters attendent des solutions tactiques de la part de De Zerbi, notamment pour combler les postes clés en attaque et au milieu de terrain. L’OM reste toutefois déterminé à enchaîner les bons résultats pour consolider sa position en Ligue 1.

De Zerbi balance : “Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous.”

Roberto De Zerbi a pris la parole ce mardi au centre Robert Louis-Dreyfus, bien décidé à calmer les esprits après une semaine agitée pour l’Olympique de Marseille. Battu par le Sporting Portugal en Ligue Europa puis par Lens en Ligue 1, l’OM traverse une période délicate, marquée par des critiques et plusieurs polémiques. L’entraîneur italien, fidèle à son franc-parler, a tenu à défendre son groupe et son club.

De Zerbi monte au créneau après deux défaites

« On a l’obligation de gagner les matchs. Avant même de gagner, il faut bien se comporter. Je pense qu’on fait les choses de la bonne manière. Dans les deux derniers matchs, on a eu des manques dans la concrétisation, dans certains duels où on a manqué un peu de méchanceté. On a commis des erreurs : la simulation d’Emerson, le pénalty concédé par Pavard. J’ai un peu d’expérience à l’OM et je ne me fais pas engloutir par les polémiques. On veut gagner les six prochains matchs. On n’est pas invincibles mais je suis content de mon équipe, de mes dirigeants. Il y a un peu trop de blessés, mais ça arrive. »

L’Italien a ainsi reconnu les faiblesses récentes de son équipe, tout en rappelant son attachement à un certain état d’esprit et à la cohésion interne.

ça me fait rire toutes ces polémiques

Face aux critiques venues de l’extérieur, De Zerbi s’est montré ferme. Pour lui, les débats incessants autour de certains joueurs, comme Emerson ou Pavard, relèvent d’une volonté de nuire au club. « À Marseille, ça me fait rire toutes ces polémiques. Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous. Polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club… Je pense que les choses se passent bien. Les deux derniers matches agacent mais ce sont des choses qui arrivent. »

En s’exprimant ainsi, le technicien a voulu recentrer le discours autour du terrain et de la progression collective. Malgré les blessures et les défaites récentes, il garde confiance : l’OM vise une réaction rapide et veut relancer une dynamique positive dès le prochain match.

Avec ce message, Roberto De Zerbi a clairement tracé la ligne : ignorer les polémiques, rester unis et retrouver la victoire pour faire taire les critiques.