ean-Pierre Papin cash après Real – OM : “C’était le plus faible Real Madrid depuis 10 ans”

LIGUE DES CHAMPIONS – REAL – OM (2-1) Jean-Pierre Papin : « Une défaite encourageante, ça n’existe pas »

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, Jean-Pierre Papin a livré son analyse dans Rothen s’enflamme sur RMC Sport. L’ancien Ballon d’Or, qui connaît bien le maillot marseillais, n’a pas voulu entendre parler de « défaite encourageante ».

« Une défaite encourageante, ça n’existe pas », a d’abord lancé Papin, avant de nuancer : « Après, c’est vrai qu’il y a des points positifs à retirer pour l’OM. L’équipe a souffert pendant 30 minutes, mais elle a refait surface en jouant plus haut et en étant plus libérée. Elle s’est procuré des occasions. »

S’il reconnaît les bonnes séquences marseillaises, Papin estime toutefois que le Real Madrid n’était pas dans un grand soir. « C’était certainement le plus faible Real Madrid depuis 10 ans », a-t-il souligné, regrettant que l’OM n’ait pas davantage osé dans ses temps forts.

Avoir un peu plus de courage

« Quand tu es à 10 contre 11, avec des moments forts, tu ne peux pas décider de reculer. À un moment, il faut avoir un peu plus de courage, essayer d’aller gagner le match », a insisté l’ancien attaquant, rappelant que l’OM devra encore progresser pour exister pleinement à ce niveau européen.