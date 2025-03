Édito – L’OM et ses carences défensives : un problème persistant

L’OM navigue à vue sur le plan défensif, et cela devient inquiétant. Si Leonardo Balerdi se montre fiable dans l’axe, la défense à trois de Roberto De Zerbi continue de susciter des doutes. Le dernier match face à Lens en a été une illustration criante : en l’absence d’Amir Murillo (blessé), Valentin Rongier a dû dépanner à droite, tandis que Geoffrey Kondogbia occupait le poste de central à gauche. Une solution qui pose question, tant l’ancien de l’Atlético manque d’automatismes et de vitesse pour évoluer à ce poste. Derek Cornelius (suspendu), quant à lui, peine à convaincre, et le mercato hivernal n’a rien arrangé.

Balerdi bien seul…

L’OM n’a-t-il pas mal géré son mercato hivernal ? Après un conflit avec Chancel Mbemba, le club ne lui a trouvé aucun remplaçant digne de ce nom. Pire encore, au lieu de se renforcer, l’effectif s’est affaibli : Brassier et Bamo Meïté sont partis, ne laissant place qu’à l’arrivée de Luiz Felipe, en manque de rythme et déjà blessé. Le résultat est un bricolage défensif permanent, obligeant De Zerbi à aligner des milieux ou des latéraux en défense centrale. Un choix qui coûte cher, tant en termes de solidité que d’ambition sportive.

A lire : Malgré le faux pas de l’OM, ce journaliste sur RMC doute du niveau de ce concurrent direct !

Problèmes qualitatif et qualitatif

Le mercato estival 2025 devra absolument corriger ces erreurs. Le chantier est immense : l’OM doit se doter de défenseurs centraux de haut niveau, capables de s’intégrer rapidement et d’apporter une vraie stabilité. Le club a trop tardé à agir, il ne pourra plus se permettre d’improviser sous peine de vivre une saison encore plus chaotique.