Edito OM : Comment se mettre le feu en 3 jours ?

Il y avait dans l’air du mois d’août une odeur d’optimisme retrouvé. L’OM, porté par un mercato réussi, avait su conserver ses joueurs cadres, tout en renforçant un effectif déjà compétitif. Les matches amicaux avaient nourri cette impression de sérénité : aucune défaite, un jeu doucement en train de se mettre en place, et un dernier test qui ressemblait à une démonstration, conclu par une large victoire face à Aston Villa dans un Vélodrome plein. Le club semblait avoir remis de l’ordre et retrouvé l’ambition qui l’avait parfois fui ces dernières saisons.

Mais la Ligue 1 n’offre jamais de trêve à l’illusion. Pour son entrée dans le championnat, l’OM a chuté à Rennes, alors même qu’il avait l’avantage numérique pendant près d’une heure. Ce revers inaugural, à 11 contre 10 pendant 60 minutes, pèse bien plus qu’une simple défaite : il ravive les doutes et déclenche déjà les tensions. L’altercation en fin de match a envenimé le climat, confirmant qu’à Marseille la moindre étincelle peut rallumer l’incendie. Et la décision du club de placer Adrien Rabiot et Emile Rowe sur la liste des transferts, dès la première journée, donne l’impression d’un été renversé. Une saison commencée depuis huit jours et déjà mise en surchauffe, comme si l’OM se mettait le feu tout seul.

Comment faire redescendre la pression, quand la ville et son club semblent incapables de vivre dans le calme ? Sans doute par ce qui manque le plus : une communication claire et franche, pour apaiser les supporters et stabiliser l’environnement. Et, surtout, par le terrain. Le mercato doit se conclure sans faux pas, en consolidant l’équipe plutôt qu’en la fragilisant. Enfin, il faudra répondre dès samedi face au Paris FC, non seulement par une victoire, mais par une victoire avec la manière, qui rappellerait que l’été marseillais n’avait pas été qu’un mirage.