Edito OM : De Zerbi doit trancher !

Vendredi soir, sur la pelouse du LOSC, l’Olympique de Marseille a livré une prestation qui rappelle à quel point le collectif peut s’effondrer quand les fondamentaux sont absents. Il y a eu manque d’énergie, absence flagrante de vitesse dans les relances, presque aucun pressing, et peu de mouvements collectifs pour déstabiliser une défense adverse bien en place. Le constat est dur : les prestations individuelles ont été médiocres — à l’image de joueurs comme Benjamin Pavard, Geoffrey Kondogbia ou Igor Paixao — incapables d’apporter l’énergie ou la créativité nécessaires. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Roberto De Zerbi n’a pas caché sa colère, pointant une mauvaise performance mais sans s’exonérer de toute responsabilité.

Défense à trois : un pari perdu d’avance ?

A lire : OM : la colère froide de Roberto De Zerbi après la prestation indigente à Lille

L’idée de débuter avec une défense à trois interroge — d’autant que ce système a déjà montré ses limites dans le passé. L’absence de latéral droit défensif convaincant pèse lourd : le choix de titulariser Weah dans un rôle de latéral pur ne rassurait déjà pas, d’autant qu’il paraît mieux adapté à un rôle de piston offensif. En sacrifiant un milieu de terrain, l’OM s’est privé d’équilibre — un luxe impossible face à un adversaire comme Lille. De Zerbi, lorsqu’il dispose d’un trio défensif Pavard–Aguerd–Balerdi, semble hésiter à en sortir un, même si le système ne fonctionne pas. Avec le retour prochain de Medina, la situation risque de devenir encore plus délicate. Même lorsque le coach a finalement opté pour un 4-4-2 en remettant Pavard dans un couloir droit, positionnant Weah ailier et Greenwood faux meneur de jeu, le mal était déjà fait. Pavard, visiblement mécontent d’être remplacé après l’heure de jeu, symbolise à lui seul le malaise d’un système et d’une organisation tactique qui peinent à trouver des repères.

L’intensité, le pressing… cet effectif peut-il suivre ?

La vraie question désormais est la suivante : cet effectif a-t-il la capacité physique et mentale pour répondre aux exigences d’intensité et de pressing fixées par De Zerbi ? Avant tout, le coach devra trancher en défense, pour enfin installer une charnière cohérente. Aguerd paraît aujourd’hui indéboulonnable — reste à choisir entre Balerdi et Pavard pour l’accompagner. À l’image de ce match contre le LOSC, les attentes sont énormes, mais l’investissement collectif a cruellement manqué. S’il veut rester compétitif dans la course au podium, l’OM doit retrouver solidité défensive, clarté tactique et un vrai engagement collectif — dès la prochaine rencontre.

Avec cette défaite, Lille revient à la hauteur de Marseille au classement — et ce match ne doit pas être vu comme un simple faux pas, mais comme un avertissement sérieux pour les Phocéens.