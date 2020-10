Édito OM : Payet en 10, le 4-4-2, Mitroglou… le retour des solutions miracles !

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

L’Olympique de Marseille va mal dans le jeu !

Il est donc grand temps de sortir la trousse de premiers secours du supporter marseillais !

Mitroglou de paria à messie ! Sinon Chabrolle, il devient quoi ?

On commence par le palliatif habituel : quel joueur complètement à la cave pourrait changer la face de notre équipe ?

Et pourquoi pas Konstantinos Mitroglou ?

Après tout, cela fait suffisamment longtemps qu’on ne l’on a plus vu jouer pour supputer sur sa Lewandowskisation récente. Et puis regardez ses stats avec l’OM, oui, oui, il y a des triplés contre Bourg-en-Bresse et des sixièmes buts contre le FC Metz dans le tas mais quand même il plante !

Et puis lui au moins, on va le voir dans le jeu, pas comme Benedetto. Remise parfaitement dosée pour Payet par-ci, effort défensif à la perte du ballon par-là et reprise de volée zidanesque pour son retour à l’Olympiakos !

D’ailleurs vous y tenez à votre Argentin ? Et bien enchaînez avec une bonne cure de 4-4-2 ! Le système miracle des 90’s avec Kostas Mitroglou, titulaire indiscutable bien sûr, épaulé pourquoi pas de Benedetto donc ou de Germain. Puisque l’OM semble être l’un des derniers clubs au monde à ne pas recruter des attaquants trop limités, techniquement ou physiquement, pour ses exigences mais que des attaquants de 4-4-2.

Au pire, en dernier recours, un petit shoot de 4-2-3-1 avec Payet dans l’axe et là, impossible que ça ne marche pas !

Ha l’Arlésienne de Payet numéro 10 dans l’axe… Dans les faits, il n’a jamais vraiment évolué de manière heureuse dans cette position que sur une saison complète (14/15 avec Bielsa et son système si particulier) mais c’est SON poste, on a dit !

Un meneur de jeu, c’est dans l’axe ou rien.

Quoi il a été complètement nul en 18/19 dans l’axe et incroyable à gauche en 19/20 ?

La solution, c’est Payet dans l’axe !

La réalité c’est donc surtout que l’OM ne propose rien dans le jeu et que la solution doit venir des intentions de l’équipe. Ce système blindé d’une mentalité ultra-défensive a fait le bonheur des supporters lors des mois de janvier et février dernier ainsi que lors des deux premiers matches officiels de cette saison. Mais ce n’est pas suffisant sur la durée lorsque l’on s’appelle Olympique de Marseille et que le facteur chance cesse de tourner dans le bon sens.

Le 4-3-3 ? Il a fait le bonheur des téléspectateurs du monde entier devant Leeds/Manchester City.

Le 4-2-3-1 ? Il avait permis à Garcia de sauver la saison 2017/18 en s’appuyant sur un duo autoritaire Zambo/Gustavo et des ailiers forts Ocampos, Thauvin. Le grand Payet en 10 ne réapparaissant réellement qu’en seconde partie de saison (très critiqué sur les six premiers mois et régulièrement replacé à gauche).

Bref, la seule solution miracle finalement c’est qu’André Villas-Boas réinjecte une dynamique dans ce corps apathique que forment actuellement ces joueurs dont on ne connait que trop bien les sautes d’implication dans le temps…