Élimination en Ligue des champions : des conséquences sur la fin du mercato de l’OM ?

L’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, conclue par une 25e place, pèse lourdement sur les finances du club. À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, fixée au lundi 2 février à 20 heures, cette sortie prématurée pourrait avoir des conséquences directes sur la stratégie sportive et économique pilotée par Pablo Longoria.

Une Ligue des champions centrale dans le modèle économique de l’OM

La contre-performance européenne de l’OM ne se limite pas à un échec sportif. Selon les informations de L’Équipe, elle impacte directement un modèle économique largement construit autour des revenus de la Ligue des champions. Dès décembre, lors de son bilan de mi-saison, Pablo Longoria avait insisté sur le poids déterminant de la compétition européenne dans l’équilibre financier du club et appelé à la prudence pour le mercato d’hiver.

A lire aussi : Benatia, la perte financière et qui est Pervis Estupiñán… les 3 infos OM de ce jeudi !

Le président olympien, qui n’a pas souhaité s’exprimer publiquement ces derniers jours, a pris du recul ces derniers mois pour mieux piloter les orientations stratégiques du club, tant sur le plan sportif que financier. Après un dernier mercato estival jugé au-dessus des moyens habituels, rendu possible par l’engagement constant de Frank McCourt – plus de 750 millions de dollars investis en dix ans –, l’heure est désormais au rééquilibrage.

Un nouveau déficit est attendu, estimé autour de 37 millions d’euros. Une situation qui oblige l’Olympique de Marseille à ajuster rapidement sa trajectoire à quelques jours de la clôture du marché.

Des ventes accélérées avant la clôture du mercato, des arrivées remisent en question ?

Dans ce contexte, la cession de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros apparaît comme un levier financier majeur. Une opération significative, saluée en interne, qui s’inscrit dans une volonté plus large de réduction de la masse salariale et de génération de liquidités.

Parallèlement, l’OM est parvenu à se séparer de plusieurs éléments considérés comme indésirables, parmi lesquels Ruben Blanco, Pol Lirola, François-Régis Mughe ou encore Neal Maupay. Toutefois, l’élimination européenne pourrait accélérer d’autres tentatives de sorties dans les prochains jours. Des profils comme Ulisses Garcia, Darryl Bakola ou Angel Gomes sont évoqués comme des candidats potentiels à un départ afin d’augmenter les recettes à court terme.

🚨 Roberto De Zerbi a démenti hier soir sa souhait de quitter l’OM. (Source : @lequipe) #OM #TeamOM pic.twitter.com/3fDrjurbCX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 30, 2026



Selon le quotidien sportif, cette contrainte financière pourrait également freiner certaines ambitions sportives. Des pistes jugées prioritaires il y a encore quelques semaines, à l’image de celle menant à Himad Abdelli, pourraient être abandonnées. De même, certaines levées d’option d’achat prévues en fin de saison pourraient être reconsidérées.

À cinq jours de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille, entraîné par Roberto De Zerbi, se retrouve ainsi face à une équation délicate : préserver sa compétitivité sportive tout en répondant aux impératifs économiques renforcés par une élimination européenne aux lourdes conséquences.