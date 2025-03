Elle devait faire un concert au Parc des Princes, le PSG l’annule à cause de l’OM !

Bianca Costa, chanteuse d’origine brésilienne devait faire un concert avant la rencontre PSG-LOSC au Parc des Princes. A cause d’une photo où elle porte un maillot de l’OM, les Parisiens ont annulé sa venue !

Les Parisiens avaient prévus de recevoir la chanteuse d’origine brésilienne Bianca Costa pour un concert au Parc des Princes avant la rencontre PSG-LOSC. Le club qatari a refusé sa venue pour une raison étonnante : une photo de la jeune femme portant un maillot de l’OM lors d’une date à Marseille. La chanteuse s’est expliquée sur ses réseaux sociaux.

La chanteuse Bianca Costa ne performera pas ce soir au Parc des Princes en marge de PSG – Lille. Son show a été annulé car…elle a porté une tenue aux couleurs de l’OM en concert.https://t.co/DJEitXfnEn — RMC Sport (@RMCsport) March 1, 2025

Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant mais bon, je ne peux rien faire

« J’ai toujours porté des upcycling avec les maillots des villes où j’allais pour faire plaisir au public, c’était toute la DA de ma première tournée. Triste qu’on vienne annuler ma prestation 5h avant l’événement car un tweet a été posté avec une photo d’une de ces tenues. Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant mais bon, je ne peux rien faire. Je ne vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois et malgré cela je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision » a posté la chanteuse sur ses réseaux sociaux.