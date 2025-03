Mercato OM : De Zerbi pisté par un top club européen ?

En quête de renouveau après une saison jusqu’ici contrastée, le Milan AC a dressé une liste de successeurs potentiels à Sergio Conceicao et, selon le média sportif italien la Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi en ferait partie…

En effet, toujours selon le média italien, Roberto De Zerbi se trouverait aux côtés de Cesc Fàbregas et , Maurizio Sarri dans cette short list. Mais si la piste menant à l’actuel coach de l’OM a émergé ce samedi, elle paraît aujourd’hui difficilement crédible. L’Italien, auteur d’un travail convaincant sur la Canebière a évoqué pas plus tard qu’hier sa volonté de s’inscrire sur la durée dans ce projet phocéen.

« Je compte rester 3 ou 4 ans ici. »

Au-delà des bons résultats du coach lombard jusqu’à présent, c’est bien l’attachement de De Zerbi à son projet marseillais qui semble rendre cette rumeur peu crédible. En conférence de presse vendredi avant la réception de Nantes ce dimanche et avant même que la rumeur ne sorte, il a réaffirmé son désir de s’inscrire dans la durée avec l’OM. « Je compte rester même 3 ou 4 ans ici, je me sens très bien et je n’ai aucune envie de partir ! Rassurez-vous ! », a-t-il insisté, soulignant sa volonté de réussir à l’OM sur le long terme.

🚨 AC Milan’s targets to replace Sérgio Conceição as head coach: 🇪🇸 Cesc Fàbregas

🇦🇷 Roberto De Zerbi

🇮🇹 Maurizio Sarri (Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/bolV4nm8EX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 1, 2025

La Gazzetta dello Sport ajoute cependant que, malgré cette short-list de trois noms incluant le coach olympien, ce serait Cesc Fàbregas qui serait en pôle pour prendre la place de Sergio Conceiçao sur le banc du septuple vainqueur de la coupe aux grandes oreilles…

