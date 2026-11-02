Emerson doit passer des examens après sa sortie contre Toulouse, les supporters ont de nouveau ciblé Frank McCourt et Bruno Genesio refuse de céder à l’euphorie malgré quatre victoires consécutives. Voici les trois informations OM à retenir ce lundi 2 novembre.

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1. Emerson touché au genou, un point médical attendu

Emerson Palmieri a quitté la pelouse dès la première période de la victoire de l’OM contre Toulouse (2-0), dimanche au Vélodrome. Après la rencontre, Bruno Genesio a expliqué que son latéral gauche ressentait une douleur au genou apparue sur un appui. Le technicien n’a voulu prendre aucun risque, notamment en raison des antécédents physiques du joueur. Les premières informations sur la blessure d’Emerson sont détaillées dans l’article complet↗.

Genesio n’avait pas encore échangé avec le staff médical au moment de sa prise de parole et aucun diagnostic précis n’a été communiqué. La durée d’une éventuelle indisponibilité reste donc inconnue. Ulisses Garcia, entré à sa place face au TFC, représente une solution à gauche alors que Marseille doit se déplacer jeudi à Leverkusen, puis dimanche à Lens. Le point annoncé doit permettre de savoir si Emerson pourra participer à ces deux rendez-vous.

2. Les supporters maintiennent la pression sur Frank McCourt

La quatrième victoire consécutive en Ligue 1 n’a pas mis fin à la contestation contre Frank McCourt. Pendant la réception de Toulouse, une banderole déployée dans le Virage Sud a directement visé le bilan du propriétaire américain, arrivé au club en octobre 2016. Son message, construit autour d’une référence à Halloween, évoquait « dix ans de purge » et présentait McCourt comme le cauchemar du public marseillais. La banderole et le contexte de cette nouvelle contestation sont à retrouver ici↗.

Cette prise de position prolonge plusieurs interpellations déjà affichées au Vélodrome depuis le début de la saison. Les critiques ne portent plus seulement sur les résultats immédiats, mais aussi sur les ambitions sportives et les moyens financiers du projet. Malgré l’amélioration observée sur le terrain sous les ordres de Genesio, une partie des supporters continue donc de demander des réponses sur l’avenir du club et sur la stratégie de son actionnaire.

3. Genesio refuse de tirer des conclusions après quatre victoires

En conférence de presse après OM–Toulouse, Bruno Genesio a tenu un discours très prudent malgré le retour de Marseille à la sixième place. Son équipe vient d’enchaîner quatre succès en championnat, mais l’entraîneur estime que l’équilibre reste fragile. Il a notamment rappelé les deux buts toulousains refusés pour hors-jeu et les difficultés rencontrées après la pause, jugeant que la frontière entre maîtrise et danger demeurait très fine. Les déclarations complètes de Genesio après cette quatrième victoire sont disponibles dans l’article FCM↗.

Le coach marseillais veut profiter de cette série pour accumuler des points et de la confiance, sans considérer que les problèmes du début de saison sont définitivement réglés. Les déplacements à Leverkusen en Ligue Europa puis à Lens en championnat offriront deux tests plus exigeants. Pour Genesio, l’objectif est de prolonger la dynamique tout en améliorant la gestion des temps faibles, afin que les progrès récents résistent à un calendrier désormais plus relevé.