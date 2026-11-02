L’Olympique de Marseille a retrouvé une dynamique positive après sa victoire contre Toulouse (2-0), dimanche soir au Vélodrome. Quatre succès consécutifs en Ligue 1 et une remontée à la sixième place : les raisons de retrouver le sourire ne manquent pas. Mais Bruno Genesio refuse de céder à l’euphorie. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a appelé à la prudence, estimant que son équipe restait encore trop fragile.

L’OM poursuit sa remontée, mais Bruno Genesio préfère garder les pieds sur terre. Après un début de saison catastrophique, les Olympiens ont enchaîné quatre victoires face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse. Une série qui leur permet de retrouver la première moitié du classement et de se rapprocher des places européennes.

Pour autant, l’entraîneur marseillais refuse d’y voir la preuve que son équipe a définitivement tourné la page de ses difficultés. Interrogé après la rencontre sur cette sixième place, le technicien a livré un discours particulièrement mesuré.

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« La frontière est tellement fine qu’il faut rester humble »

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Bruno Genesio a tenu à relativiser les enseignements de cette série positive.

« Cela ne veut rien dire. Il faut qu’on reste évidemment très prudents. Dans le contenu, en début de saison, il y avait des choses intéressantes, il y a des matches où on aurait certainement dû prendre des points, mais on ne l’a pas fait. »

Le coach olympien n’a pas oublié les difficultés rencontrées lors des premières journées. Et même si les résultats sont désormais favorables, le contenu des rencontres ne le rassure pas totalement.

« Aujourd’hui, on a réussi à enchaîner quatre victoires de suite, mais on voit que tout est sur un fil quand même parce qu’on encaisse deux buts malgré tout, même s’il y a hors-jeu. La frontière est tellement fine parfois qu’il faut rester humble. »

Une référence directe aux deux buts refusés à Toulouse dimanche soir. Malgré une avance de deux buts acquise dès la 25e minute grâce à Amine Harit et Amine Gouiri, Marseille a beaucoup souffert après la pause.

Comme nous le soulignions dans notre résumé de la victoire face à Toulouse↗, Jeffrey de Lange a notamment dû réaliser plusieurs interventions importantes pour préserver le succès olympien.

Genesio refuse les conclusions hâtives avant Leverkusen et Lens

Cette difficulté à maîtriser les rencontres préoccupe toujours l’entraîneur marseillais. Après le match, Genesio avait d’ailleurs évoqué un véritable traumatisme concernant les fins de rencontre de son équipe↗, en référence aux points abandonnés dans les dernières minutes la saison passée.

Le technicien souhaite désormais que ses joueurs profitent de leur bonne série sans perdre de vue les exigences nécessaires pour poursuivre leur progression.

« Le plus important, c’est d’avancer à la fois pour prendre des points, de la confiance, et on verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. […] Il y aura encore des matches difficiles, donc il faut profiter de cette bonne période et ne surtout pas tirer des conclusions hâtives. »

Un message qui intervient au moment où le calendrier marseillais va considérablement se compliquer. Comme le rappelle notre point sur les prochaines échéances de l’OM↗, les hommes de Genesio se déplaceront jeudi à Leverkusen en Ligue Europa, puis dimanche à Lens en championnat.

Deux rencontres qui permettront de mesurer la progression réelle des Olympiens face à des adversaires plus exigeants. Pour Bruno Genesio, l’objectif est clair : prolonger la dynamique sans confondre quatre victoires consécutives avec une transformation définitive de son équipe.