Emerson Palmieri avoue : “je n’avais jamais vu une chose pareille”

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Emerson Palmieri s’est rapidement fondu dans l’ambiance de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Calciomercato, le latéral gauche a partagé son émotion de jouer au Stade Vélodrome, son admiration pour Roberto De Zerbi et son ambition de retrouver la Nazionale.

Un Vélodrome bouillant qui a marqué Emerson à vie

Le défenseur italien n’a pas caché son émotion face à l’intensité de l’ambiance marseillaise. « Cela te donne une motivation énorme, les supporters nous ont poussés jusqu’à la fin, et j’imagine la pression que ça met sur les adversaires », confie Emerson. « Je n’avais jamais vu une chose pareille », ajoute-t-il, encore impressionné par la ferveur du public olympien.

A lire : Mercato : Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

De Zerbi, un entraîneur hors du commun

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Emerson Palmieri semble avoir trouvé un environnement idéal. « C’est une personne spéciale. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui », assure-t-il. « Il met une passion incroyable dans tout ce qu’il fait. Et surtout, il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain ». Le défenseur se souvient d’un geste marquant : « Avant mon arrivée, il m’avait dit que si ma femme ou mes enfants avaient besoin de quoi que ce soit, il serait là ».

Le joueur passé par Chelsea, la Roma et West Ham a également évoqué les figures qui ont marqué sa carrière, notamment Walter Sabatini, « la personne qui m’a changé la vie », et Francesco Totti, qu’il décrit comme « quelqu’un de très disponible ».

Objectif Nazionale

Champion d’Europe 2021 avec l’Italie, Emerson n’a qu’une idée en tête : retrouver la sélection italienne. « Quand tu portes ce maillot, tu représentes un pays entier », souligne-t-il. « Gagner l’Euro a été un moment inoubliable. Personne n’y croyait, mais à l’intérieur du groupe, nous savions que c’était possible ». Aujourd’hui, le défenseur de l’OM conclut avec ambition : « Je fais tout pour retrouver la sélection. C’est mon objectif numéro un ».