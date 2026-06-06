Enorme coup dur pour Leonardo Balerdi ? (et pour le mercato OM…)

Sélectionné avec l’Argentine pour disputer la Coupe du monde 2026, Leonardo Balerdi pourrait voir son rêve s’interrompre brutalement. Selon une information relayée par un journaliste argentin, le défenseur de l’Olympique de Marseille aurait subi une blessure sérieuse à une jambe lors d’un entraînement, à quelques jours du début du tournoi.

Une blessure inquiétante signalée avec l’Argentine

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L’inquiétude grandit autour de Leonardo Balerdi. Actuellement rassemblé avec l’Argentine pour préparer la Coupe du monde 2026, le défenseur central de l’OM aurait été victime d’une blessure lors d’une séance d’entraînement organisée au Texas.

L’information a été révélée par le journaliste argentin Nachado Rivarola sur son compte X. À ce stade, la fédération argentine n’a toutefois ni confirmé ni infirmé cette annonce. Selon le journaliste, l’international argentin souffrirait d’un problème suffisamment sérieux pour l’éloigner durablement des terrains.

“Lors de la dernière séance d’entraînement, il a subi une grave blessure à une jambe. Au moins un mois de convalescence”, indique ainsi Nachado Rivarola.

Si cette information venait à être confirmée officiellement, la durée d’indisponibilité évoquée compromettrait fortement la participation de Leonardo Balerdi à la compétition mondiale qui débute le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet.

Un coup dur pour l’Argentine et pour l’OM

Pour Leonardo Balerdi, l’enjeu est immense. À 27 ans, le défenseur de l’Olympique de Marseille s’apprêtait à vivre la première Coupe du monde de sa carrière. Contrairement à plusieurs cadres de l’Albiceleste, il n’avait pas participé au sacre mondial de l’Argentine lors de l’édition 2022 remportée face à la France.

Cette blessure potentielle représenterait également une mauvaise nouvelle pour l’OM. Élément majeur du secteur défensif marseillais, Balerdi sort de plusieurs saisons où son importance au sein de l’effectif n’a cessé de grandir.

Alors que le mercato estival approche et que le nom du défenseur est régulièrement associé à plusieurs clubs européens, une absence prolongée pourrait également compliquer certains dossiers sur le marché des transferts. Toutefois, aucun impact concret sur un éventuel transfert ne peut être confirmé à ce jour.

Dans l’attente d’une communication officielle de la sélection argentine ou d’examens médicaux détaillés, la situation reste donc à suivre avec prudence. Une chose est certaine : si la blessure évoquée est confirmée, Leonardo Balerdi pourrait être privé du rendez-vous le plus important de sa carrière internationale.