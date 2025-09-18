Enrique ne veut pas “jouer avec le feu” pour OM – PSG !

L’attente monte avant le choc de la 5e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, programmé dimanche soir au stade Vélodrome. Alors qu’il avait surpris en dirigeant ses joueurs depuis les tribunes lors de PSG–Lens (2-0) puis contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions (4-0), Luis Enrique a confirmé qu’il ne renouvellerait pas l’expérience face à Marseille.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a expliqué sa décision de retrouver un poste plus traditionnel, au bord du terrain, aux côtés de ses joueurs. « C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C’est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. »

Enrique : « C’est mieux de ne pas jouer avec le feu »

La dimension particulière de ce Classique OM – PSG a donc pesé dans son choix. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a aussi tenu compte de son état de santé, encore diminué par une chute à vélo qui lui a valu une blessure à la clavicule. « À l’extérieur, je n’ose pas. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au mieux. »

A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !

Avec un casque audio et une vision panoramique, Luis Enrique avait trouvé dans les tribunes un nouvel angle d’analyse, déjà adopté dans le rugby. L’Espagnol avait vanté les avantages de cette méthode : « C’est une option intéressante. Après ça, tu peux faire parfaitement la causerie à la mi-temps parce que tu as parfaitement vu qui a bien joué sur la pelouse. On a beaucoup d’informations directes. En ce sens, c’est très positif. »

🗣 | Luis Enrique ne prendra pas le risque de suivre son équipe depuis la tribune lors du Classique. 🏟 Profitez de notre offre exceptionnelle à 9,99€/mois pendant 3 mois puis 16,99€, rendez-vous ici : https://t.co/zipauADy0R 👈 pic.twitter.com/5AZAjKsht0 — DAZN France (@DAZN_FR) September 18, 2025

Si cette approche a séduit le coach parisien, il a préféré la mettre entre parenthèses pour ce déplacement à Marseille, où l’atmosphère promet d’être particulièrement électrique. Le choix de Luis Enrique souligne l’importance que revêt ce OM – PSG, plus qu’un simple match de championnat : un rendez-vous incontournable du football français, marqué par la rivalité historique entre les deux clubs.