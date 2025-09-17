Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !

L’Olympique de Marseille a frôlé l’exploit mardi soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Malgré une courte défaite (2-1) face au Real Madrid lors de la première journée de la Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont marqué les esprits en Espagne. La presse ibérique a largement commenté la prestation des Marseillais, oscillant entre reconnaissance et mise en garde.

L’ancien madrilène Guti, aujourd’hui consultant, a reconnu la difficulté des siens : “Ça a été difficile pour le Real Madrid. En première mi-temps, je pense que le Real Madrid était supérieur, ils ont contrôlé le jeu et ont eu le plus d’occasions. C’est vrai qu’en seconde période, plus à cause de l’aspect physique, l’équipe a un peu baissé de régime et a eu du mal à aller jusqu’au but de l’Olympique de Marseille. C’est une performance individuelle qui a permis de gagner ce match”.

La presse espagnole partagée entre admiration et soulagement

De son côté, Anton Meana (Cadena SER) a souligné la solidité phocéenne : “L’Olympique de Marseille a bien joué, mais la victoire est à l’avantage des Merengues. Xabi Alonso réalise un excellent début de saison en Ligue des champions”.

Le quotidien AS a livré une analyse plus détaillée du projet marseillais : “Marseille veut être une équipe de qualité. Ils ont recruté onze joueurs (…) en conservant Roberto De Zerbi, un de ces entraîneurs qui, au-delà des résultats, s’efforcent de laisser leur empreinte (…) Marseille a aussi craché du feu. Aubameyang a eu l’occasion de passer le score à 2-1. Greenwood et Weah se sont montrés de plus en plus menaçants”.

L’OM n’était pas venue à Madrid pour le tourisme

Dans les colonnes de Mundo Deportivo, on met en avant l’intensité du duel : “Le Real Madrid a battu Marseille grâce à deux penalties. (…) L’équipe française n’était pas venue à Madrid pour le tourisme”.

Enfin, Marca rappelle le rôle décisif de la star madrilène : “C’est encore Mbappé qui a assuré la victoire, transformant cette fois deux penaltys, dont un sévère”.

Malgré la défaite, l’OM ressort grandi de ce déplacement à Madrid. La presse espagnole a vu une équipe ambitieuse, portée par un collectif en pleine construction et des individualités capables de bousculer les Merengues. Un message fort envoyé à l’Europe pour la suite de la Ligue des champions.