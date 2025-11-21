Entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, Pedretti fait vite le choix pour l’OM !

Invité du Late Football Club, Benoît Pedretti a estimé que l’Olympique de Marseille aurait tout intérêt à privilégier le championnat plutôt qu’une campagne compliquée en Ligue des champions, ravivant un débat très fréquent chez les supporters marseillais.

Depuis des années, à Marseille, la Ligue des champions représente un mélange de rêve et de frustration. Sur le plateau de Canal+, Benoît Pedretti a remis ce sujet au centre : faut-il viser l’Europe ou se concentrer sur un potentiel titre de champion de France ?

L’ancien milieu, passé par l’OM entre 2004 et 2005, rappelle qu’il n’a jamais eu l’occasion de jouer la C1 avec Marseille mais connaît parfaitement le contexte. « Aujourd’hui, Marseille ne va pas gagner la Ligue des champions. Par contre, Marseille a une chance de gagner le championnat. »

"Je suis prêt à prendre le pari, tu perds tous tes matches en LDC mais tu es champion de France, les Marseillais acceptent à 100%" 🗣️ L'international Benoît Pedretti est l'invité du Late Football Club sur C+FOOT 🇫🇷 L'OM doit se focaliser sur le championnat ou la LDC ? 🤔

« Entre passer un tour et gagner la Ligue 1, le choix est vite fait »

Pour Benoit Pedretti, si on demandait aujourd’hui aux supporters marseillais de choisir entre une qualification en 8e de finale et un titre en Ligue 1, « le choix est vite fait ». Pour lui, la C1 a trop souvent exposé l’OM à des soirées douloureuses. Il rappelle la longue série sans victoire, symbole d’une équipe parfois devenue la risée de la compétition.

Il va même plus loin : « Si tu leur laisses le choix entre perdre tous les matchs de Ligue des champions mais être champion de France, je suis prêt à prendre le pari. »

Selon lui, l’OM doit capitaliser sur ce qui lui semble accessible aujourd’hui : une vraie dynamique nationale, une équipe capable de viser très haut et un contexte où la Ligue 1 apparaît comme un objectif crédible.