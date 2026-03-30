Equipe de France : l’OM reste loin devant le PSG !

Malgré l’émergence récente de nouveaux buteurs issus du PSG, dont Désiré Doué, l’Olympique de Marseille** conserve une avance nette dans l’histoire des Bleus. Avec 37 buteurs différents, le club phocéen confirme son poids historique dans le football français.

Une domination historique toujours intacte

Le doublé de Désiré Doué face à la Colombie a permis au Paris Saint-Germain d’ajouter un nouveau nom à sa liste de buteurs en équipe de France. Le club parisien atteint désormais 28 joueurs ayant marqué sous le maillot tricolore.

Mais malgré cette dynamique récente, l’Olympique de Marseille reste solidement en tête avec 37 buteurs différents. Un écart significatif qui illustre la profondeur historique du club phocéen dans l’alimentation offensive des Bleus.

Derrière ces deux géants, l’AS Monaco (27 buteurs) et l’AS Saint-Étienne (23) complètent le podium. Les Girondins de Bordeaux affichent également 23 buteurs, tandis que l’Olympique Lyonnais reste nettement derrière avec seulement 2 joueurs concernés.

L’OM, pilier structurel des Bleus

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Au-delà des buteurs, l’OM domine aussi un autre classement révélateur : celui des internationaux fournis à l’équipe de France. Avec 87 joueurs ayant porté le maillot tricolore, le club marseillais devance largement Monaco (73) et le PSG (62).

Cette double domination confirme le rôle structurant de l’Olympique de Marseille dans le football français. Le club ne s’est pas seulement illustré par des individualités offensives, mais aussi par sa capacité à fournir régulièrement des talents à la sélection nationale.

À l’heure où une nouvelle génération portée par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Warren Zaïre-Emery s’impose progressivement, ces chiffres rappellent que l’OM reste une référence historique incontournable.