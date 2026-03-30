OM : Le nouveau logo bientôt dévoilé !

Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son identité visuelle. Le club devrait présenter un nouveau logo dans les prochains jours, marquant potentiellement un tournant symbolique.

Cette révélation serait prévue le mercredi 8 avril, à l’occasion du dîner de gala du programme « Treizième hOMme ». L’événement se tiendra dans un cadre emblématique, au Fort Ganteaume, surplombant le Vieux-Port.

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Si aucun détail officiel n’a encore été communiqué sur le design, ce projet n’est pas totalement inconnu des supporters. Un visuel avait déjà fuité sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, alimentant les débats autour de cette nouvelle identité.

Un secret longtemps gardé… qui n’a finalement pas résisté aux fuites sur internet.