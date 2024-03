Eric Gerets : « Si j’étais coach aujourd’hui, je dirai à mes joueurs : soyez contents de jouer pour l’OM et mouillez vos maillots »

Ce dimanche, Football Club de Marseille a été à la rencontre d’Eric Gerets. L’ancien entraîneur de l’OM, affaibli par de multiples AVC reste un fervent supporter marseillais.

A l’occasion du match entre l’OM et le PSG, le club marseillais a invité Eric Gerets. L’ancien coach de l’OM vivant en Belgique a fait le déplacement et sera honoré par l’OM, présenté aux supporters avant la rencontre. Un beau geste de la part de l’Olympique de Marseille. Football Club de Marseille a été rendre visite à Eric Gerets ce dimanche matin, à quelques heures du coup d’envoi. Toujours affaibli par ses multiples AVC, le Belge garde le sourire la joie de vivre, malgré tout. Suiveur de l’OM, il a répondu à quelques questions autour de la rencontre de ce dimanche entre les Marseillais et le PSG.

« Ce match, ce clasico entre l’OM et le PSG… C’est plus que ça me tient à cœur ! C’est LE match de l’année ici à Marseille. A l’époque, on ne peut pas dire qu’on était les bienvenus à Paris pour les Clasico quand on jouait là bas. A la maison, pour les supporters, c’étaient des soirées inoubliables. Galatasaray, Fenerbahçe… Il y a quelques matchs comme ça, des derbies chauds. C’était toujours des moments clés dans les saisons », raconte Eric Gerets.

Un pronostic pour OM-PSG? 2-1 — Gerets

Pour le match de ce soir, la confiance ne règne pas forcément, surtout en voyant l’écart se creuser toujours plus entre les deux clubs depuis quelques années. « J’espère toujours le mieux pour l’OM mais j’ai un peu peur que ce soir, cet exploit ça ne va pas se réaliser. Le PSG est très fort et est vraiment bien en ce moment. »

A LIRE AUSSI : OM PSG : Le prono de la rédaction

Concernant la saison de l’OM, Gerets n’est pas aussi catégorique. Il pense cependant que cette rencontre sera décisive dans la dernière course. « Une qualif en Europe? Il faut déjà commencer par gagner ce soir sinon ce sera compliqué pour la suite. Ce soir si j’étais dans le vestiaire à la place de Jean-Louis Gasset, je dirai à mes joueurs : soyez contents de jouer pour l’OM et mouillez vos maillots. Toujours avec cette mentalité. C’est pour ça qu’on joue au foot, c’est pour gagner. Si tu parviens comme entraîneur à créer un groupe, tout est possible. Refaire ce que j’avais fait avant le match face à Liverpool? Gasset, ça fait déjà un peu plus longtemps qu’il est en place. Moi c’était faire des choix après 2 jours donc c’était un peu plus compliqué. Un pronostic pour OM-PSG? 2-1. »