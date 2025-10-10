Et si Marseille perdait son homme de l’ombre ?

En grande difficulté en Serie C, le club ombrien rêve d’un retour de sa légende Fabrizio Ravanelli pour insuffler un nouvel élan et retrouver la fierté perdue.

Le Perugia Calcio traverse une période sombre. Malgré le changement d’entraîneur, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les Grifoni stagnent dans les profondeurs du classement du groupe B de Serie C, loin des ambitions initiales de montée. À cela s’ajoutent des tensions internes. Le directeur sportif Mauro Meluso aurait exprimé son mécontentement face à un mercato jugé insuffisant, le budget annoncé n’ayant pas été respecté selon la presse italienne.

Dans ce contexte tendu, la direction du club songerait à faire appel à un nom qui parle au cœur des tifosi : Fabrizio Ravanelli. L’ancien attaquant international, originaire de Pérouse et véritable icône du football italien des années 1990, aurait été approché pour rejoindre le projet biancorosso.

Un possible retour symbolique et stratégique

Actuellement collaborateur institutionnel et sportif à l’Olympique de Marseille, Ravanelli pourrait envisager un retour dans son club formateur pour lui prêter main-forte. Si son rôle précis n’a pas encore été défini, il pourrait s’agir d’une fonction technique ou d’un poste dans la direction sportive. Selon plusieurs sources, “Penna Bianca” aurait déjà donné un accord de principe, ouvrant la voie à une négociation avec le club phocéen.

Un éventuel retour de Ravanelli incarnerait bien plus qu’un simple changement de visage. Ce serait un acte symbolique, une tentative de réconciliation entre le club, son histoire et ses supporters. En faisant appel à l’un de ses héros, Perugia espère ranimer la flamme et amorcer une véritable renaissance sportive et émotionnelle.