Ex OM : Altercation, expulsion… Mourinho pointe du doigt Lucho !

Expulsé lors du choc entre Benfica et le FC Porto (2-2) dimanche, José Mourinho a révélé après la rencontre une altercation avec Lucho Gonzalez, ancien joueur de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur portugais affirme avoir été traité de « traître » à de nombreuses reprises par l’adjoint du FC Porto dans le tunnel du stade.

Une expulsion et un accrochage dans le tunnel

La rencontre entre Benfica et le FC Porto s’est terminée dans un climat particulièrement tendu. En fin de match, José Mourinho a été expulsé par l’arbitre. Après la rencontre, l’entraîneur de Benfica est revenu sur un incident impliquant Lucho Gonzalez, aujourd’hui adjoint au FC Porto dans le staff de Francesco Farioli.

En conférence de presse, Mourinho a raconté un échange particulièrement virulent avec l’ancien milieu de terrain de l’OM. « L’adjoint du FC Porto (Lucho) a lui aussi été expulsé. Il m’a traité de traître une cinquantaine de fois dans le tunnel. J’aimerais bien qu’il s’explique : traître de quoi ? J’étais au FC Porto, j’ai tout donné au FC Porto. Je suis allé à Chelsea, à l’Inter, au Real Madrid, à Fenerbahçe, j’ai redressé la barre. J’ai tout donné, mon âme, ma vie, chaque jour. C’est ça, le professionnalisme », a déclaré Mourinho.

Lucho Gonzalez directement visé par Mourinho

Le technicien portugais a ensuite nommé explicitement Lucho Gonzalez, ancien capitaine de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2012 et champion de France avec le club phocéen en 2010. « Lucho m’a traité de traître. Mais ce n’était pas qu’une seule fois, c’était 20 ou 30 fois. Quand il est parti à Marseille, était-il un traître ? Un traître de quoi ? Il aurait pu m’insulter d’une manière que j’aurais mieux acceptée, mais je pense que c’était une attaque contre mon professionnalisme, auquel je tiens énormément. J’étais un peu déçu, car c’est un professionnel comme moi, il a joué dans différentes équipes. Je ne comprenais pas cette histoire de trahison. »

Figure marquante de l’histoire récente de l’OM, Lucho Gonzalez avait disputé plus de 120 matches sous le maillot marseillais et joué un rôle majeur dans le titre de Ligue 1 2010. Son nom se retrouve aujourd’hui au centre de l’actualité après cet échange tendu avec José Mourinho, survenu dans les coulisses du classique du football portugais entre Benfica et le FC Porto.