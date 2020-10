Ex OM : André Ayew monte au créneau pour défendre Villas-Boas « les critiques sont injustifiées »!

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, André Ayew s’est exprimé sur la saison actuelle de l’OM. Selon lui, André Villas-Boas est trop critiqué par rapport à son travail.

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Le club n’a toujours pas marqué en Ligue des Champions et a enchaîné deux défaites face à l’Olympiakos et à Manchester City.

Quand je vois les moyens qui lui ont été donnés, je trouve qu’il fait un travail formidable — AYEW

Pire, le jeu proposé par le coach André Villas-Boas ne parvient plus à séduire les spectateurs et la presse. Invité à s’exprimer à ce sujet sur beIN Sports, André Ayew a apporté son soutien à l’équipe et au coach. Selon l’international ghanéen, avec son effectif, l’entraîneur portugais ne peut pas faire mieux.

« Je suis l’OM de très près. J’ai encore beaucoup d’amis qui sont au club. Je pense qu’il faut être logique et ne pas se mentir : c’est une bonne équipe qui a fait une bonne saison dernière. Cette année, ils ont quand même perdu des joueurs comme Bouna Sarr. Cette année, c’est la Ligue des Champions, ça fait un moment que le club n’y étais pas. Il y a de bon joueurs mais pour cette compétition il en faut plus. Quand je vois les moyens qui ont été donné à AVB, je trouve qu’il fait un travail formidable et il doit continuer à bosser, à y croire. Pour moi, les critiques ne sont pas justifiées »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)

