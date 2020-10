Extrait du dernier Débat Foot Marseille où notre plateau se demande qui doit porter la responsabilité des mauvais résultats (en Ligue des Champions) et du piètre niveau du jeu proposé par l’OM…

Pour notre journaliste Nicolas Filhol, André Villas-Boas est responsable de ces choix frileux mais il ne peut pas tout porter sur ses épaules. Une partie de l’effectif n’est pas au niveau mentalement, physiquement et techniquement. A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

certains joueurs ne sont pas forcément au niveau

«André Villas-Boas défendra toujours ses joueurs, il l’a déjà dit en conférence de presse. Cela l’enferme un petit peu, car une partie de l’effectif n’est pas à 100% physiquement, techniquement et même mentalement. Il n’a pas envie de le dire et cela le coince, il se retrouve dans un combat de coq sur les systèmes et le jeu défensif avec les journalistes. Cela l’enferme dans une certaine communication de mauvaise foi alors qu’il pourrait dire que certains joueurs ne sont pas forcément au niveau et ne donnent pas ce qu’il attend. Cela permettrait d’équilibrer le débat. Car si l’OM joue mal, ce n’est pas uniquement de la faute de Villas-Boas, c’est aussi les joueurs qui jouent mal sur le terrain. Villas-Boas n’est pas sur le terrain, il met des choses en place qui ne fonctionnent pas mais techniquement les joueurs sont aussi ultra décevants. »

Nicolas Filhol – source : FCMarseille (28/10/2020)

L’intégralité du dernier Débat Foot Marseille de ce mercredi

Au programme : La défaite face à City : le match de la honte ? / Vente OM : le projet de Super Ligue / l’actuel en vrac autour de l’OM / FAQ